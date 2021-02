57 van 100 senatoren stemden in met de veroordeling van Donald Trump wegens aanzetten tot opstand. Maar dat is niet de vereiste tweederde meerderheid en dus gaat Trump vrijuit.

Daarmee is Donald Trump de eerste president die twee keer een impeachment doormaakte, en ook de eerste die twee keer werd vrijgesproken.

Uiteindelijk stemden 57 senatoren (50 Democraten en 7 Republikeinen) voor en 43 tegen. Voor een tweederde meerderheid waren 67 senatoren nodig. Dit was wel het dichtst dat een impeachmentproces tegen een president ooit bij die tweederde meerderheid kwam (er zijn vier dergelijke processen geweest).

Het historische tweede impeachmentproces tegen Trump begon afgelopen dinsdag en verliep ongekend snel. Het vorige proces tegen Trump, dat een jaar geleden doorging, duurde 21 dagen en eindigde eveneens in vrijspraak, toen met slechts 1 Republikein, Mitt Romney, die voor veroordeling stemde. Toen draaide de zaak rond machtsmisbruik, waarbij Trump de Oekraïense president onder druk had gezet in de hoop dat hij bezwarend materiaal over zijn politieke rivaal Joe Biden en diens zoon Hunter zou opduiken.

Bestorming

Het was ook dit keer vanaf het begin duidelijk dat er onder Republikeinse senatoren onvoldoende draagvlak was om hun partijgenoot Trump te veroordelen. De vervolging van Trump, die zelf niet getuigde, volgde op de bestorming van het parlementsgebouw op 6 januari door zijn aanhangers. Tijdens een toespraak voor de bestorming had hij de gemoederen aangestookt, met uitspraken over de 'diefstal van de verkiezingen' en oproepen om te 'vechten, anders heb je geen land meer.' Een deel van de meningte trok, ook op aansturen van Trump, naar het Capitool. De bestorming gebeurde op het moment dat Huis en Senaat de verkiezingsuitslag zouden bekrachtigen. Er vielen vijf doden.

The seven Republican senators were:



Richard Burr of North Carolina

Bill Cassidy of Louisiana

Susan Collins of Maine

Lisa Murkowski of Alaska

Mitt Romney of Utah

Ben Sasse of Nebraska

Pat Toomey of Pennsylvania — USA TODAY Politics (@usatodayDC) February 13, 2021

De advocaten van de oud-president betoogden dat Trump niemand had opgeroepen om iets strafbaars te doen. Ze vonden dat hun cliënt niet verantwoordelijk gehouden kon worden voor het gedrag van een 'kleine groep criminelen'. De Senaat was volgens de verdediging bovendien niet bevoegd om recht te spreken over een voormalige president. Veel Republikeinen gingen mee in dat laatste argument.

Hoewel ook Republikeinen verontwaardigd hadden gereageerd op de dodelijke rellen, kwam de steun voor de vervolging van Trump vooral uit het kamp van de Democraten. Zij konden Trump niet meer afzetten, maar de Senaat had in een afzonderlijke stemming wel kunnen besluiten dat hij in de toekomst geen president meer mag worden.

Dat had ook voor de Republikeinen duidelijkheid kunnen geven. Na zijn vrijspraak blijft de gewezen president de machtigste persoon binnen de Republikeinse partij.

Dat er uiteindelijk 7 Republikeinen met de Democraten meestemden, was min of meer volgens de verwachtingen, nadat de Republikeinse leider Mitch McConnell had aangekondigd dat hij iedereen vrij liet maar dat hijzelf tegen een veroordeling zou stemmen.

'Who the fuck'

Dat het proces tegen Trump zaterdag zijn climax zou bereiken, leek eerder op de dag niet vanzelfsprekend. Toen kondigden de aanklagers aan dat ze de Republikeinse afgevaardigde Jaime Herrera Beutler wilden oproepen als getuige. Zij had naar eigen zeggen van de Republikeinse fractieleider in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, gehoord dat Trump weigerde het Congres te hulp te schieten tijdens de bestorming ondanks smeekbedes van McCarthy. Tijdens een met vloeken gevuld telefoongesprek tussen Trump en McCarthy had de president, in de versie van Herrera Beutler, gezegd: 'Wel Kevin, ik geloof dat die mensen (die het Capitool bestormen) meer ontdaan zijn over de verkiezingen dan jij'. Waarop McCarthy repliceerde: 'Met who the fuck denk je te praten?'

Het oproepen van Herrera Beutler als getuige had de zaak flink kunnen vertragen. Het team van Trump dreigde ermee zelf ook een resem getuigen te zullen oproepen. De aanklagers en verdedigende advocaten sloten uiteindelijk een deal waarbij een verklaring van de Republikeinse politica werd ingevoerd als bewijs zonder dat ze hoefde te getuigen.

Het proces tegen Trump was om meerdere redenen historisch. Het is de kortste presidentiële impeachmentzaak in de Amerikaanse geschiedenis. Trump gaat ook de geschiedenisboeken in als de eerste president die twee keer met zo'n procedure te maken kreeg (en die daarmee de helft van alle impeachmentprocessen tegen presidenten vertegenwoordigt). Dat het proces in de Senaat plaatsvond na zijn vertrek uit het Witte Huis, was eveneens een unicum.

Reactie Trump

Donald Trump liet onmiddellijk na het verdict een e-mail uitsturen naar zijn aanhangers, waarin hij zijn tevredenheid uitsprak over de uitslag en zichzelf opnieuw afschilderde als het slachtoffer van een heksenjacht. 'Geen enkele andere president is ooit op die manier behandeld'.

Later in de mededeling liet hij weten dat zijn politieke rol niet is uitgspeeld: 'Onze historisch, patriottische en magnifieke beweging om Amerika weer Groot te maken is pas begonnen. In de komende maanden heb ik veel met jullie te delen, en ik kijk ernaar uit onze ongelofelijke reis samen verder te zetten om grootsheid te bereiken voor al onze mensen. Er is nog nooit zoiets geweest!'

