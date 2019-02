Lia van Bekhoven Correspondent in Londen voor Knack, BNR, VRT-radio, Terzake en Elsevier Column

'Ik heb me aangemeld voor lidmaatschap van het House of Lords'

'Ik heb veel voor het VK over', schrijft correspondente in Londen Lia Van Bekhoven, die zich aangemeld heeft voor lidmaatschap van het House of Lords. 'Om het elitaire imago te temperen is twintig jaar geleden besloten ook gewone mensen in het hogerhuis te benoemen.'