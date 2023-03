“Hotel Rwanda”-baas Rusesabagina op vrije voeten

De Belgische Rwandees Paul Rusesabagina, op wiens levensverhaal de film “Hotel Rwanda” gebaseerd werd, is sinds vrijdagavond op vrije voeten.

Eerder op de dag maakte het regime in Kigali bekend dat Rusesabagina, een fervent tegenstander van president Paul Kagame, vrijgelaten zou worden.

Een Amerikaanse bron bevestigt dat Rusesabagina overhandigd is aan de Qatarese ambassadeur, alvorens hij terugkeert naar de Verenigde Staten.

De man heeft de Belgische nationaliteit, maar voor hij in augustus 2020 in verdachte omstandigheden opgepakt werd, verbleef hij al jaren in de Verenigde Staten.

Hij werd tot 25 jaar cel veroordeeld voor het “oprichten van en behoren tot” het Nationaal Bevrijdingsfront (FLN), een gewapende groepering die beschuldigd wordt van het uitvoeren van dodelijke aanvallen in Rwanda in 2018 en 2019.

Volgens waarnemers en mensenrechtenorganisaties gebeurde dat tijdens een showproces. Bij monde van toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès oordeelde ons land dat de landgenoot geen eerlijk proces heeft gekregen.

Rusesabagina stond al langer bekend als een uitgesproken criticus van het beleid van Kagame, die het land met harde hand regeert sinds hij na de genocide van 1994 aan de macht kwam. De oud-hotelbaas gebruikte zijn bekendheid in Hollywood om zijn standpunten over Kagame en diens beleid wereldwijde weerklank te geven.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zegt dat Washington Rwanda “dankbaar” is voor de vrijlating van de vroegere hotelbaas.

Rusesabagina werd beroemd door de film “Hotel Rwanda” uit 2004, die vertelt hoe de Hutu die het Hotel Mille Collines uitbaatte, meer dan 1.000 mensen redde tijdens de genocide van 1994. Daarbij werden volgens de Verenigde Naties 800.000 mensen gedood, voornamelijk uit de Tutsi-minderheid.