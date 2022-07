Hooggerechtshof verbiedt abortus opnieuw volledig in Texas

Het Hooggerechtshof van de Amerikaanse staat Texas heeft de beslissing van een rechter ongedaan gemaakt om tijdelijk toch abortussen toe laten tot de zesde week van de zwangerschap. Dat meldt het Amerikaanse persagentschap Associated Press. Abortusklinieken moesten daardoor zaterdag weer de deuren sluiten.

De zuidelijke conservatieve staat Texas is een van de staten die na de annulering van het federale recht op abortus door het Hooggerechtshof op 24 juni snel was overgegaan tot een abortusverbod op basis van een wet uit 1925 die het uitvoeren van een abortus in de staat strafbaar maakt. Een rechter besliste echter op 28 juni om het abortusverbod in de staat tijdelijk een halt toe te roepen, nadat pro-abortusbewegingen ertegen naar het gerecht waren gestapt. Maar het Hooggerechtshof van Texas maakte vrijdag de beslissing van die rechter ongedaan. Ziekenhuizen moesten daarom zaterdag hun abortusdiensten weer stopzetten.

Dat leidde tot “hartverscheurende gesprekken” met vrouwen die hun afspraak voor een abortus geannuleerd zagen, zei Amy Hagstrom Miller, de voorzitter van de abortusklinieken Whole Woman’s Health. De klinieken van Planned Parenthood hadden hun dienstverlening zelfs niet opnieuw opgestart na de beslissing van de rechter. ‘Een overwinning voor pro-life! De juridische strijd gaat verder, maar ik zal blijven winnen voor de ongeboren baby’s van Texas’, aldus de Texaanse minister van Justitie Ken Paxton, die gevraagd had aan het Hooggerechtshof om tussen te komen. Naast de wet uit 1925 heeft Texas vorig jaar een wet goedgekeurd die abortus bant in het geval dat Roe vs Wade wordt ongedaan gemaakt. Die wordt binnen enkele weken van kracht.