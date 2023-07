Hoofd Franse inlichtingendienst waarschuwt voor “heropleving” extreemrechts

De topman van de Franse inlichtingendienst DGSI, Nicolas Lerner, trekt zondag aan de alarmbel over “de heel zorgwekkende heropleving” van gewelddadige acties of intimidatie door aanhangers van extreemrechts sinds het voorjaar. Dat doet hij in een interview met Le Monde. Een deel van die beweging trekt zich terug uit het “democratisch kader”, stelt Lerner vast.

Lerner verwijst naar aanvallen op burgemeesters in onder meer Saint-Brevin-les-Pins en Callac. In die laatste gemeente voerden extreemrechtse organisaties fel actie tegen de komst van een asielcentrum. “De bagatellisering van het gebruik van geweld en de verleiding om ideeën op te leggen door middel van angst of intimidatie” baren de hoge ambtenaar zorgen. Hij schat dat die vleugel van extreemrechts zowat 2.000 mensen telt en wijst erop dat tien pogingen tot terreuraanvallen verijdeld zijn sinds 2017.

Ook klimaatacties van aanhangers van extreemlinks baren de man zorgen. “De strijd tegen de opwarming van de aarde is een legitieme strijd die vastberaden gevoerd moet worden, maar met middelen die binnen de democratie toegelaten zijn”, aldus Lerner. Hij betreurt dat “voor sommigen die strijd een voorwendsel is om symbolen van de staat en de ordetroepen aan te vallen, wat zij ‘het systeem’ noemen.”

Naast terreur door extreemrechts en extreemlinks komt ook terrorisme door islamisten ter sprake. De DGSI-directeur ziet alsmaar meer “geradicaliseerde personen die in Europa of Centraal-Azië wonen”, en die door “terreurorganisaties in Syrië en alsmaar vaker ook Afghanistan” gevraagd worden om tot de daad over te gaan. Zijn dienst is hier, samen met de buitenlandse inlichtingendienst DGSE, “bijzonder waakzaam” voor.