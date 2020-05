De politie van Hongkong heeft traangas ingezet en arrestaties verricht bij de betoging van honderden mensen tegen Chinese plannen om zich direct te bemoeien met veiligheidskwesties in de voormalige Britse kroonkolonie.

Onder de arrestanten is volgens plaatselijke media Tam Tak-Chi, een activist van een radicale partijencoalitie, People Power. Tal van betogers riepen dat onafhankelijkheid de enige uitweg is. De betogers hebben zich verzameld in Causeway Bay, een district met veel winkels en bedrijven op het eiland van Hongkong.

In Peking is afgelopen week in het Nationale Volkscongres (NPC) een voorstel ingediend om 'bedreigingen van de nationale veiligheid (van China) in Hongkong te voorkomen, te verhinderen en af te straffen'. Acties van 'separatisme, rebellie en terrorisme' moeten volgens het voorstel streng vervolgd worden. Aangenomen wordt dat dit voorstel op 28 mei wordt goedgekeurd door het NPC en dat er dan in Peking een speciale wet komt die in Hongkong zal gelden zonder dat de volksvertegenwoordiging in Hongkong er iets over te zeggen heeft.

Het NPC is het parlement van communistisch China dat jaarlijks bijeenkomt, voornamelijk om besluiten van staatsinstellingen te bekrachtigen. Een commissie van het NPC buigt zich, volgens critici enkel voor de vorm, over de beoogde wetgeving.

Hongkong werd in 1997 na lang Brits bestuur onder voorwaarden weer onderdeel van China. Het heeft een verregaande autonomie en het rechtssysteem en de economie zijn westers. Veel inwoners zien de rest van China als buitenland.

China onwrikbaar De wet op de nationale veiligheid die in het Chinese parlement is ingediend, zal 'onverwijld' moeten worden toegepast, zo heeft de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, gewaarschuwd, terwijl zondag honderden betogers de ordediensten trotseren in de voormalige Britse kroonkolonie. 'Het is noodzakelijk dat de wet op de nationale veiligheid in Hongkong en het mechanisme van de uitvoering ervan onverwijld worden toegepast', zei Wang op een persconferentie op de zetel van het parlement in Peking. Ter rechtvaardiging van de wet verwees hij naar de betogingen van vorig jaar in Hongkong. 'Terroristische en gewelddaden blijven toenemen en buitenlandse krachten hebben zich diep en onwettig in de zaken van Hongkong gemengd', aldus de minister. Hij had het over een 'ernstige bedreiging van de voorspoed op lange termijn' in het gebied dat in 1997 in de schoot van China terugkeerde.

Lees ook: Waarom autoritaire regimes de coronacrisis niet efficiënt kunnen aanpakken

Onder de arrestanten is volgens plaatselijke media Tam Tak-Chi, een activist van een radicale partijencoalitie, People Power. Tal van betogers riepen dat onafhankelijkheid de enige uitweg is. De betogers hebben zich verzameld in Causeway Bay, een district met veel winkels en bedrijven op het eiland van Hongkong. In Peking is afgelopen week in het Nationale Volkscongres (NPC) een voorstel ingediend om 'bedreigingen van de nationale veiligheid (van China) in Hongkong te voorkomen, te verhinderen en af te straffen'. Acties van 'separatisme, rebellie en terrorisme' moeten volgens het voorstel streng vervolgd worden. Aangenomen wordt dat dit voorstel op 28 mei wordt goedgekeurd door het NPC en dat er dan in Peking een speciale wet komt die in Hongkong zal gelden zonder dat de volksvertegenwoordiging in Hongkong er iets over te zeggen heeft. Het NPC is het parlement van communistisch China dat jaarlijks bijeenkomt, voornamelijk om besluiten van staatsinstellingen te bekrachtigen. Een commissie van het NPC buigt zich, volgens critici enkel voor de vorm, over de beoogde wetgeving. Hongkong werd in 1997 na lang Brits bestuur onder voorwaarden weer onderdeel van China. Het heeft een verregaande autonomie en het rechtssysteem en de economie zijn westers. Veel inwoners zien de rest van China als buitenland.