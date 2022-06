‘Homoseksualiteit is abnormale levensstijl – geef les over het ongeboren leven’: Republikeinen in Texas stemmen over nieuw programma

Het voorbije weekend hield de Republikeinse Partij van Texas haar congres. Een nieuw, radicaal programma was al door een partijcomité goedgekeurd en werd aan de partijleden voorgelegd. Een deel van het nieuwe programma gaat zelfs voor Donald Trump jr. te ver.

Het was klaarblijkelijk een bewogen bijeenkomst in Houston. Twee prominente, heel conservatieve verkozenen van de partij werden door de verzamelde Republikeinse achterban uitgejouwd en belaagd. Senator John Cornyn werd aangewreven dat hij na het bloedbad van vorige maand in Uvalde, Texas, waarbij 19 kinderen en twee leraars om het leven kwamen, samenwerkt met Democraten om de wapenwetgeving lichtjes te verstrakken. Dit congres, en het nieuwe partijprogramma, vragen het tegendeel: dat alle belemmeringen op wapendracht worden verwijderd, en dat er nergens in de staat een wapenvrije zone is. Cornyn werd gewoon onder luid boegeroep bedolven. Het geroep was zo luid dat Cornyn zich nauwelijks verstaanbaar kon maken.

Dan Crenshaw, lid van het Huis van Afgevaardigden, verging het nog minder goed. Zijn fout: hij ondersteunt de steunmaatregelen aan Oekraïne. Hij en zijn medewerkers werden fysiek aangevallen, onder meer tegen een paal gemept. Crenshaw, die een oog verloor tijdens de oorlog in Afghanistan, werd uitgescholden voor ‘ooglapje McCain’, en verwijzing naar John McCain, wijlen de Republikeinse presidentskandidaat, die voor Amerikaanse militaire interventies had gepleit. McCain werd naderhand een luide anti-Trumpstem. De scheldterm ‘ooglapje McCain’ werd gelanceerd door Tucker Carlson, de steranker van het conservatieve Fox News. De volksvertegenwoordiger werd, tusssen slagen door, ook uitgescholden als ‘verrader’.

Het partijcongres werd ook gekarakeriseerd door wie er niet was.

De Log Cabin Republicans, de groepering die sinds 1977 plaats biedt aan homo’s binnen de partij, en gaandeweg aan LGBTQ, kreeg tijdens het congres geen standplaats, geen plaats tout court. De groep noemde dat ‘niet alleen kleingeestig, maar politiek kortzichtig’.

Ze kreeg de steun van de zoon van de gewezen president, Donald Trump jr., die vond dat de Republikeinen in Texas zich van vijand vergisten.

Dat dit partijcongres bij mondelinge stemming een veroordeling van Cornyn goedkeurde, wekt geen verwondering. Ook bij mondelinge stemming werd een resolutie goedgekeurd dat Joe Biden bij de presidentsverkiezingen in 2020 ‘niet legitiem’ verkozen is, maar alleen door ‘substantiële kiesfraude’ in vijf staten wist te winnen. Republikeinen worden opgeroepen om bij komende verkiezingen ‘alle mogelijke fraude te overweldigen’ met een massale aanwezigheidspolitiek in de kiesbureaus.

Over het nieuwe partijprogramma, dat goedgekeurd werd door een partijcomité, werd een schriftelijke stemming onder de aanwezige partijleden gehouden. De misschien enkele duizenden stemmen waren na twee dagen nog niet geteld. Maar James Wesolek, de woordvoerder van de Republikeinse Partij in de staat, verklaarde aan The New York Times dat een programma dat door het comité wordt voorgedragen, slechts per hoge uitzondering wordt tegengehouden door het plenaire partijcongres.

Dan Crenshaw, aangevallen tijdens het partijcongres. © GettyImages

De 273 punten van het programma tonen een partij die nog radicaliseert. ‘Een clownshow’, noemde John Kasich het op CNN. Kasich is de gewezen gouverneur van de staat Ohio, en naar de huidige normen een gematigde Republikein.

Van wapens tot vervuiling

Wat mogen Texanen verwachten als het Republikeins programma, in een staat waar Republikeinen al ruim twintig jaar de meeste macht in handen hebben, uitgevoerd wordt? Vele van de maatregelen beogen lagere belastingen, het bemoeilijken van abortus in afwachting van een algehele afschaffing en het ontkennen van vervuiling. Ook wordt de mogelijkheid van de onafhankelijkheid van Texas opengehouden. Dit is een greep uit de 273 punten.

-Het recht op wapendracht zal veralgemeend worden door uit de Grondwet van de staat volgende beperking te schrappen: ‘De wetgever heeft de macht om wapendracht te reguleren met het oog op het voorkomen van misdrijven’. (punt 32) -Seksuele voorlichting op school wordt helemaal geschrapt. Tot dit verbod ingaat zal seksonderricht enkel gericht zijn op het vermijden van risico’s en op de promotie van onthouding voor het huwelijk. Voor een leerling les kan krijgen over menselijke seksualiteit of familieplanning moet er geschreven toestemming komen van de ouder of voogd. (punt 105) -‘Onderricht moet de gemeenschappelijke Amerikaanse identiteit in de verf zetten, met de bijdrage en de assimilatie van diverse raciale en etnische groepen.’ De nadruk moet gelegd worden het verschil tussen de vrijheid in het Amerikaanse systeem, in vergelijking met de tirannie van socialisme/communisme. Critical Race Theory wordt geweerd als post-marxistische ideologie die het wetssysteem ondermijnt, en individuen reduceert tot louter hun groepsidentiteit. (punt 111)

At Texas GOP convention, loyalists embrace far right, anti-gay rhetoric https://t.co/0RATMcLKTU — The Washington Post (@washingtonpost) June 20, 2022

-Leerlingen moeten les krijgen over de menselijkheid van het ongeboren kind, waarbij het leven begint bij de conceptie. Met modellen moet de evolutie van de foetus met intervallen van 2 weken getoond worden, te illustreren met video’s en ultrasounds. (punt 116) -Het ministerie van Onderwijs moet worden afgeschaft. (117) -‘De officiële positie van de scholen in Texas moet zijn dat er slechts twee geslachten zijn: biologisch mannelijk en biologisch vrouwelijk.’ (124) -Het recht op geloofsuitingen en vrijheid van meningsuiting aan universiteiten moet gewaarborgd worden. Instellingen van hoger onderwijs die zich hier niet aan houden, en actief of passief dit recht op meningsuiting van studenten of gastsprekers fnuiken, verliezen staatsfinanciering. (129) -‘Homoseksualiteit is een abnormale levensstijlkeuze.’ (143) -Voor transgender personen mogen geen medische ingrepen of hormonenkuren gebeuren voor de 21ste verjaardag. (144) -‘We roepen de wetgevende vergadering op om een referendum te organiseren tijdens de verkiezingen van 2023 waarbij de bewoners van Texas kunnen bepalen of de staat Texas wel of niet opnieuw een onafhankelijke natie wordt’ (224) -‘Er mogen geen wapenvrije zones zijn in Texas.’ (227) -‘We verzetten ons tegen alle pogingen om kooldioxide bij de vervuilende stoffen te plaatsen’. (231) -De partij roept op om de kieswet uit 1965, die rassendiscriminatie bij het kiezen verbiedt, in te trekken. (244)

Senator uit Texas John Cornyn. © GettyImages

Tactisch?

Is dit inderdaad niet meer dan een clownshow, zoals Kasich het stelde, met een marginale, radicale groep die de wet bepaalt terwijl de grote meerderheid van kiezers veel gematigder is en de schouders ophaalt?

Bij het opstellen van het document was er binnen het partijcomité zeker onenigheid en betwisting, met bijvoorbeeld, schrijft The New York Times, bij het punt over homoseksualiteit als abnormaal 17 stemmen voor bij 14 tegen.

Maar dat uiteindelijk een meerderheid binnen het partijcomité gevonden werd om het document goed te keuren, wijst niet alleen op een radicalisering, maar ook wellicht, merkt online nieuwssite Axios op, op strategie. Axios beschouwt het programma ten dele als een poging om boodschappen uit te proberen voor de midterms van november 2022 en voor de presidentsverkiezingen van 2024.