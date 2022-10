Homo onthoofd op Westelijke Jordaanoever

Op de bezette Westelijke Jordaanoever in Palestina is deze week een homoseksuele man onthoofd.

Volgens een Israëlische organisatie die strijdt voor gelijke rechten voor de LGBT+-gemeenschap was de homoseksualiteit ook het motief voor de moord. De Palestijnse politie ontkent dat dat de reden is.

De 25-jarige man werd woensdag onthoofd teruggevonden in Hebron, in het zuiden van de Westelijke Jordaanoever. De Palestijnse politie gaf geen motief voor de moord.

In een verklaring zegt de familie van het slachtoffer dat hij werd vermoord tijdens een bezoek aan zijn familie in Hebron. Meer details over de omstandigheden van zijn dood geeft de familie niet.

Rita Petrenko, directeur van de Israëlische vereniging al-Bait al-Mokhtalef, had in april 2021 al contact met het slachtoffer. Volgens haar was hij de Westelijke Jordaanoever ontvlucht uit vrees voor vervolging. ‘Ik denk dat hij vermoord is vanwege zijn seksuele geaardheid’, aldus Petrenko.

Volgens bepaalde bronnen zou een familielid van het slachtoffer opgepakt zijn.

Homoseksualiteit blijft volgens deskundigen nog steeds een taboe in de Palestijnse samenleving.