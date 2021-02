'Amerika kan het zich niet veroorloven afwezig te zijn op het wereldtoneel. Wij zijn het land dat grote dingen doet', zei Joe Biden afgelopen week in zijn eerste grote buitenlandtoespraak. Expert James Lindsay van de onafhankelijke denktank Council on Foreign Relations (CFR) licht toe wat de wereld de komende jaren kan verwachten van de Biden-regering.

'Voor Joe Biden is binnenlands beleid, niet het buitenlands beleid, prioriteit nummer één. Dat wil niet zeggen dat hij het buitenlands beleid zal negeren. Presidenten kunnen tegelijkertijd binnenlands én buitenlands beleid voeren. In zijn toespraak afgelopen week op het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte president Biden het punt dat de Verenigde Staten aan de rest van de wereld moeten laten zien dat het Amerikaanse systeem nog steeds werkt', zegt James Lindsay, senior vice president bij de Council of Foreign Relations (CFR) in Washington DC.

Het is niet voor niets dat Biden in zijn eerste grote buitenlandtoespraak Rusland en China als eerste noemde. 'Hij zei in essentie dat de VS zich tegen China en Rusland streng op zullen stellen. Niet dat hij China of Rusland wil proberen in te dammen - het is niet duidelijk of zo'n beleid haalbaar of mogelijk is.' 'Wat de regering-Biden eerder probeert te doen, is Peking en Rusland een duwtje in de rug te geven en af te schrikken op gebieden waar zij denkt dat hun beleid de westerse waarden en belangen op zijn kop zet of schaadt.'Lindsay geeft in drie punten weer hoe hij denkt dat de Biden-regering zal omgaan met de 'serieuze concurrent' China (zoals Biden het land in zijn veelbesproken toespraak afgelopen week beschreef). 'Ten eerste denk ik dat de Biden-regering veel nauwere relaties zal onderhouden met Taiwan dan voorheen de gewoonte was. Hij zal ook assertief marine-oefeningen blijven doen in de Zuid-Chinese Zee. Dat is een erfenis van de Trump-regering en ik denk niet dat Biden die terug zal draaien.'Ook wat betreft importtarieven en handelsrestricties met China ziet Lindsay niet snel verandering plaatsvinden. 'De Biden-regering zal de tijd nemen om de wijde verscheidenheid aan importtarieven en andere handelsrestricties met China te evalueren', zegt hij. 'Daarnaast bestaat er in de Verenigde Staten grote bezorgdheid - die door beide politieke partijen gedeeld wordt - over de richting waarin de Chinese economie zich beweegt en over Chinese mensenrechtenschendingen. Daarom denk ik dat het wel even zal duren voordat de importtarieven verdwijnen. En ik denk dat we eerder meer toevoegingen dan doorstrepingen gaan zien op de lijst van Amerikaanse technologieën die naar China geëxporteerd mogen worden.'Ten slotte verwacht Lindsay wel een duidelijke breuk met de Trump-regering in hoe streng Biden zich zal uitspreken over de mensenrechtenschendingen in China. 'Zeker met betrekking tot de behandeling van de Oeigoeren, maar niet alleen op dat vlak.' Wat dan met Noord-Korea? Trump probeerde daar zoals bekend een andere tactiek dan eerdere presidenten. 'De persoonlijke diplomatie die Donald Trump probeerde, heeft niet de resultaten opgeleverd die hij verwachtte. Als er één trend is in de laatste twintig jaar, is het dat Noord-Korea de kwaliteit en reikwijdte van het nucleaire arsenaal blijft uitbreiden. Dus we moeten Noord-Korea inmiddels als nucleaire macht erkennen.'Lindsay verwacht dat Biden dezelfde middelen zal inzetten als de presidenten - Trump uitgezonderd - die voor hem kwamen. 'Ik neem aan dat de Biden-regering zal proberen andere landen meer druk te laten zetten op Noord-Korea om het nucleaire arsenaal te bevriezen of terug te brengen. Dat is eerder geprobeerd en heeft niet altijd resultaat geleverd. Het land dat het beste geplaatst is om die druk op Noord-Korea te leggen, is China. En met dat land zal Biden behoorlijk overhoop liggen. Dat brengt je naar de kern van diplomatie: als je iets van iemand wil, zul je diegene iets moeten bieden dat het voor hen de moeite waard maakt.'Latijns-Amerika is vaak het ondergeschoven kindje in de Amerikaanse buitenlandpolitiek, erkent Lindsay. Maar dat gaat tegen het eigenbelang is. De situatie in bepaalde Centraal-Amerikaanse landen zorgt bijvoorbeeld voor een flinke migrantenstroom richting de VS, dus het continent is bij uitstek een regio waar de VS meer aandacht aan zou moeten besteden vanuit een sterk eigenbelang. Biden realiseert zich dat, denkt Lindsay. 'Als presidentskandidaat sprak hij vaak over een ambitieus plan om vier miljard dollar in Centraal-Amerika te investeren. De uitdaging wordt: kan hij het Congres van die visie overtuigen?'Voor wie verwacht dat het onder Joe Biden veel makkelijker wordt de Verenigde Staten in te komen als immigrant, heeft Lindsay slecht nieuws. 'Het is totaal onduidelijk of de Biden-regering het aantal mensen dat zal komen kan verwerken of accepteren. Dat is een politiek onderwerp dat hier in de VS in al het beleid zal blijven doorsijpelen.'Hoewel Turkije een NAVO-lid en bondgenoot van de Verenigde Staten is, heeft het land zich de laatste jaren onder Recep Tayyip Erdogan 'in een andere richting' begeven, zegt Lindsay. Met name de Turkse aankoop van Russische raketten is de Amerikaanse diplomatie niet bevallen. 'Amerikaans-Turkse betrekkingen zullen - hoe zal ik het zeggen - delicaat blijven', zegt Lindsay. 'Ik weet dat het Biden-team de betrekkingen met Turkije nieuw leven wil inblazen. Maar het gaat er niet alleen om wat de VS wil, maar ook wat andere landen willen. Dus op dat vlak verwacht ik delicate diplomatie.'Ten slotte verwacht Lindsay met betrekking tot het Midden-Oosten dat Biden opnieuw de algemene Trump-lijn volgt. 'Als presidentskandidaat maakte Biden het kristalhelder dat hij er niet gretig op was de rol van de VS in het Midden-Oosten uit te breiden. In het bijzonder zei Biden als kandidaat zo'n beetje hetzelfde als Trump over Afghanistan: dat de aanwezigheid van Amerikaanse troepen daar flink moet worden teruggebracht.'