De Verenigde Staten zijn weer terug als speler in de internationale diplomatie. President Joe Biden zei dat in een toespraak in het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de afgelopen jaren onder het 'America First'-beleid van president Donald Trump fors werd uitgekleed. Amerikaans leiderschap is nodig tegen 'autoritaire' krachten als China en het 'agressieve' Rusland, aldus Biden.

Het doel is veiligheid en welvaart, 'in ons eigen belang', zei Biden. 'Amerika kan het zich niet veroorloven afwezig te zijn op het wereldtoneel. Wij zijn het land dat grote dingen doet.'

De president riep Moskou op oppositieleider Aleksej Navalny onmiddellijk vrij te laten. China moet de mensenrechten respecteren, zei de president, die wel bereidheid toonde met Peking samen te werken op onder meer klimaatgebied. Mondiale samenwerking is volgens Biden cruciaal, ook op het front van de coronapandemie en andere gezondheidscrises.

Biden riep ook de militaire coupplegers in Myanmar op de macht uit handen te geven.

De VS zullen onder de nieuwe regering hun rol in de wereld weer opeisen en de nauwe samenwerking met bondgenoten in Europa en Azië nieuw leven inblazen, kondigde de vroegere adjunct van Barack Obama aan. Die rol in de wereld is volgens Biden onder Trump 'verwaarloosd'. 'Morele autoriteit' moet worden teruggewonnen, betoogde het staatshoofd. Hij kondigde eerder al aan de terugtrekking van de VS uit VN-organen onder Trump terug te draaien.

De Democraat bevestigde dat de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland wordt bevroren. Ook zullen de VS het offensief tegen de Houthi's in Jemen onder leiding van Saoedi-Arabië niet langer steunen. Washington zal zich vol inzetten voor vrede in Jemen, maar Riyad wel blijven helpen zich te verdedigen.

De president kondigde verder plannen aan voor een buitenland- en handelsbeleid dat de middenklasse ten goede komt.

'Gezicht van Amerika'

Biden sprak respect uit voor de medewerkers van het State Department en beloofde hun volle steun. Eerder op de dag bezochten Biden en vicepresident Kamala Harris het ministerie van buitenlandse zaken. Daar zei Biden tegen de medewerkers onder andere hoe dankbaar hij is voor het werk dat de diplomaten en andere medewerkers doen: 'Jullie zijn het gezicht van Amerika in het buitenland. En jullie zullen door onze regering vertrouwd worden. En we zullen jullie in staat stellen jullie werk te doen.'

Hij vervolgde: 'Ik beloof jullie dat ik achter jullie sta. Ik beloof het. En ik verwacht van jullie dat jullie achter het Amerikaanse volk staan.'

