Hoe doorstaan controversiële regeringsbeslissingen de lokale verkiezingen in Polen?

Deze stembusgang is de eerste in een reeks van verschillende verkiezingen die het komende anderhalf jaar zullen plaatsvinden. Zo volgen er in mei 2019 de Europese verkiezingen, in de herfst van 2019 de parlementaire en in de zomer van 2020 wordt een nieuwe president verkozen.

Het land wordt vandaag geleid door de rechts-populistische partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) van president Andrzej Duda en premier Mateusz Morawiecki. De regering is sinds 2015 aan de macht en voerde al heel wat controversiële maatregelen door. Uit deze verkiezingen moet vooral blijken of de Polen het beleid van de conservatieve regering kunnen smaken. Plannen voor een hervorming van de Justitie lokten eerder dit jaar nog protesten uit. Volgens tegenstanders van de regering glijdt het land af naar een dictatuur.

De regeringspartij doet het bijzonder goed in de peilingen, maar toch kan het volgens experts uitdraaien op een sisser voor Duda en co. In 2015 haalde de partij zo'n 38 procent van de stemmen. Slechtere scores zullen altijd als een mislukking aanvoelen.

Bovendien zal het voor PiS moeilijk worden om coalitiepartners te vinden. Als de partij geen absolute meerderheid behaalt, is de kans op regionale macht klein. PiS staat momenteel in slechts een van de zes regionale assemblées aan het roer, maar hoopt na deze verkiezingen de helft in handen te hebben.

Ook wat de Alliantie van Democratisch Links (SLD) zal doen, zal nauwgezet opgevolgd worden. Bij de laatste parlementsverkiezingen waren de resultaten voor de sociaaldemocraten niet denderend, maar in de peilingen staat de partij op de derde plaats, met ongeveer 8 à 9 procent.

De tweede ronde van de lokale verkiezingen is 4 november gepland.