Hoe de Trumpadministratie transgenders isoleert

Vallen transgenders binnenkort tussen de mazen van de Amerikaanse wetgeving? De Britse krant The Guardian meldde vorige week dat Amerikaanse diplomaten ernaar streven verklaringen van de Verenigde Naties (VN) te herschrijven door het verwijderen van passages en woorden die verwijzen naar transgenders. De meest voorgestelde wijziging zou zijn om het woord 'gender' in verschillende contexten te vervangen door 'vrouwen'. In een voorlopige versie van een rapport rond vrouwenhandel is het voorstel bijvoorbeeld om 'gender-gerelateerd geweld' te vervangen door 'geweld tegen vrouwen'.

