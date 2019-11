Een jaar geleden kondigde het Vaticaan een akkoord af met het Chinese communistische regime over de benoeming van bisschoppen, na een conflict dat tientallen jaren aansleepte. Vrede dus? Niet helemaal, schrijft Sus van Elzen vanuit China.

Op 22 september 2018 werd in het geheim een langverwacht, maar onvolledig akkoord gesloten tussen de Chinese regering en de Rooms-Katholieke Kerk. Het had misschien een vredesakkoord moeten zijn, maar daarvoor duurde het conflict al veel te lang. De ruzie tussen 'de Heilige Stoel' en Peking duurt al eeuwen, maar dit specifieke conflict was 60 jaar oud. Is er intussen iets veranderd? En wie is het meest teleurgesteld?

