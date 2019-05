Belgische pater Jeroom Heyndrickx werkte mee aan historisch akkoord tussen het Vaticaan en China

Leen Vervaeke Correspondente in China

De katholieke gemeenschap in China is verdeeld in een officiële en een ondergrondse kerk. 'Aan beide kanten zitten martelaren, aan beide kanten zitten profeten', zegt de 88-jarige scheutist en Chinakenner Jeroom Heyndrickx.

© Elke Scholiers