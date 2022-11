‘Met Ron DeSantis heeft oerconservatief Amerika een nieuwe kampioen’

De uitslag van de tussentijdse verkiezingen in de VS was verrassend. Donald Trump bleek de grote verliezer.

Er werd algemeen verwacht dat de Democraten van president Joe Biden bij de tussentijdse verkiezingen een ferme tik van de kiezer zouden krijgen. Dat pakte toch anders uit. De Democraten verliezen wel hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, maar ze blijven de baas in de Senaat. Dat maakt het voor de president weliswaar moeilijker om te besturen, maar hij kan ook Republikeinse initiatieven op het vlak van abortus, het klimaat of de gezondheidszorg afblokken. Hij kan, bijvoorbeeld, ook rechters blijven benoemen.

Dat de Democraten deze verkiezingen ondanks de oplopende inflatie niet helemaal verloren, heeft minder met Biden te maken dan met zijn voorganger Donald Trump. Die was zo zeker van winst dat hij van het moment gebruik wilde maken om zijn campagne voor een nieuwe gooi naar het Witte Huis in 2024 te lanceren. Hij steunde daarvoor een aantal kandidaten die helemaal meegaan in zijn wilde, antidemocratische complottheorieën. Zeker in strijdstaten, waar over winst en verlies wordt beslist, deden die het vaak erg slecht.

Minder agressief en beter omringd, geldt Ron DeSantis als een beschaafde versie van de oud-president.

Is Donald Trump een verliezer van deze verkiezingen, dan is zijn partijgenoot Ron DeSantis een van de winnaars. Na zijn ruime herverkiezing kreeg de gouverneur van Florida prompt een hatelijke tirade van Trump over zich heen. Zijn naam zingt namelijk ook al een tijd rond als een mogelijke kandidaat voor het presidentschap. Minder agressief en beter omringd, geldt hij als een beschaafde versie van de oud-president. DeSantis maakte naam met zijn verzet tegen de coronamaatregelen van de regering, hij is tegen strenge wapenwetten en voor een strenge abortuswet. Hij voert een kruistocht tegen de zogenaamde woke-ideologie, die volgens hem witte kinderen op school schuldgevoelens over racisme wil aanpraten.

Met DeSantis heeft oerconservatief Amerika een nieuwe kampioen. Over wat hij in 2024 van plan is, houdt hij de kaarten dicht bij zijn borst. De vraag is of hij Trump durft uit te dagen. Maar eigenlijk moeten ook de Democraten zich bezinnen. Is het van de straks tachtigjarige Biden verstandig om een tweede ambtstermijn na te streven? Zo zijn de Verenigde Staten al volop bezig met de volgende verkiezingen, terwijl nog niet alle stof van deze ronde is gaan liggen. Voor Trump werd het overigens helemaal een beroerde avond. Het voorziene feestje in zijn resort Mar-a-Lago moest worden stopgezet. Er kwam daar in Florida een zware storm opzetten.