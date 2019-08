opinie

'Het brandend Amazonewoud kan het begin van een doemscenario zijn'

Dirk Draulans Redacteur bij Knack

Bioloog en Knack-redacteur Dirk Draulans waarschuwt ervoor dat u zich in de berichten over de branden van het Amazonewoud niet moet laten afleiden van de essentie. De essentie is dat het een ramp is.

Foto uit Boca do Acre in Brazilië van 24 augustus 2019.

Het Amazonewoud brandt. En het brandt veel erger dan de voorbije jaren. Dat is een ramp. Maar de weerstand tegen het gebruik van het label 'ramp' groeit. Er is een bende volk dat voordeel puurt uit het afbranden van regenwoud. En dat nu de klassieke lobbytactieken van het zaaien van twijfel op de wereld loslaat. En ja, het is dom dat er oude foto's van brandend regenwoud zijn gaan circuleren, zeker omdat er al nieuwe foto's zijn, zelfs uit de ruimte, die illustreren hoe erg het momenteel is.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×