Donald Trump heeft Washington woensdag voor de laatste keer verlaten als Amerikaans president. Hij trekt naar Florida en is dus niet aanwezig voor de eedaflegging van zijn opvolger Joe Biden.

Trump vloog met de helikopter Marine One van het Witte Huis naar de basis Andrews in Maryland. Na zijn afscheidsspeech stapte hij voor de laatste keer in het presidentiële vliegtuig, Air Force One. Daarmee trekt hij naar Florida. Toen hij de basis verliet, speelden liedjes zoals 'My Way' van Frank Sinatra en 'YMCA' van The Village People. Air Force One is de aanduiding van het vliegtuig dat de president aan boord heeft.

Omdat Trump nog voor de beëdiging van zijn opvolger is vertrokken uit Washington, is hij tijdens de vlucht nog president. Toen zijn voorganger Barack Obama vertrok uit Washington, had die vlucht de naam Special Air Mission 44. (Belga)