De Britse koningin Elizabeth II heeft maandag een vergadering belegd met prins Harry. Ze wil een uitweg zoeken voor de crisis in de koninklijke familie nu de prins en zijn echtgenote Meghan Markle aankondigden dat ze een stap terugzetten als vooraanstaande royals.

Harry's vader kroonprins Charles zal ook aanwezig zijn, net als zijn broer prins William. Ze komen bijeen in het koninklijk domein Sandringham. Meghan, inmiddels vertrokken naar Canada, zal de vergadering via de telefoon bijwonen.

De royals zullen het onder meer hebben over de dotatie van Charles aan zijn zoon - de kroonprins betaalt jaarlijks zijn zonen voor hun officiële taken - de koninklijke titels en over welke commerciële transacties in de toekomst toegestaan zullen zijn voor het koppel, meldt de krant Sunday Times.

De 93-jarige queen heeft volgens de Britse pers haar familie gevraagd een "oplossing" te vinden voor de crisis.

De hertog en hertogin van Sussex kondigden woensdag aan dat ze zich in Noord-Amerika wilden vestigen en er financieel onafhankelijk wilden leven. Harry, Meghan en zoon Archie waren tijdens de kerstperiode in Canada. De echtgenote van Harry is inmiddels al teruggekeerd naar Canada. Het koppel bracht er een langere vakantie door nadat ze kritiek hadden geuit op de Britse pers.

Aanvankelijk waren de tabloids in de wolken over de Amerikaans actrice, maar die houding sloeg uiteindelijk helemaal om. Als zesde in de rij voor de troonsopvolging heeft prins Harry een serie klachten ingediend tegen de Daily Mail en The Sun wegens schending van zijn privacy.

