Guaido: 'Zwitsers moeten rekeningen van Venezolaanse regeringsfunctionarissen bevriezen'

De regeringsfunctionarissen proberen volgens Guaidó geld naar privérekeningen te versluizen. 'We proberen al deze activiteiten te bevriezen', zei de parlementsvoorzitter. Zwitserland erkent Guaidó als interim-president. In Venezuela woedt al weken een machtsstrijd tussen de oppositie en de socialistische regering. Parlementsvoorzitter Guaido riep zichzelf op 23 januari uit tot interim-president en daagde staatshoofd Nicolás Maduro uit.

Vele landen, waaronder de VS, hebben hem erkend als een overgangspresident en roepen op tot vrije verkiezingen in Venezuela. De EU heeft vertrouwelingen van Maduro al sancties opgelegd. De weg naar een vrije stembusgang moet via de Venezolaanse kiesraad gaan, zei Guaido aan Televisa. Maar die wordt momenteel nog steeds gecontroleerd door Maduro. 'De eerste stap is om de kiesraad te vernieuwen', zei Guaido.

Inmiddels blijft het Venezolaanse leger onvoorwaardelijk trouw aan Maduro, verklaarde minister van Defensie Vladimir Padrino López in de krant El Nacional. 'De militairen kennen slechts één president. Ze zullen geen bevelen opvolgen van een marionettenregering of van een buitenlandse macht of regering, zei Padrino López dinsdag nog in een toespraak. 'Over ons lijk', voegde hij eraan toe. Over de geblokkeerde leveringen van hulpgoederen zei de minister dat het leger waakzaam is opdat de grenzen niet geschonden worden.

De steun van het leger is van cruciaal belang in de machtsstrijd tussen Guaido en Maduro. Guaidó riep het leger al herhaaldelijk op om de grenzen te openen en de hulpgoederen door te laten. Het door de oppositie gecontroleerde parlement heeft militairen, die Maduro weigeren te gehoorzamen en meehelpen aan het herstel van de democratie, straffeloosheid beloofd.

Ondertussen heeft de Cubaanse regering beweringen van de Amerikaanse Donald Trump dat ze troepen in Venezuela zou gestationeerd hebben, categoriek van de hand gewezen. Die beschuldiging is laaghartig, zei de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez dinsdag lokale tijd in Havanna. De VS moeten maar bewijzen op tafel leggen. 'Onze regering verwerpt deze gemene laster in alle talen', zei Rodríguez.

Trump had Maduro maandag een 'Cubaanse marionet' genoemd tijdens een toespraak in Miami en gezegd dat de eilandstaat militairen gelegerd heeft in Venezuela. De Cubaanse minister verklaarde dat Amerikaanse militaire vliegtuigen het luchtruim van verschillende Caraïbische staten hebben doorkruist zonder hun regeringen te informeren. De hulpleveringen zijn een voorwendsel om Maduro met een militaire interventie af te zetten, klinkt het.