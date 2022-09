Grootste staking ooit van verpleegkundigen in VS

In het noorden van de Verenigde Staten, in de staten Minnesota en Wisconsin, hebben zo’n 15.000 verpleegkundigen maandag het werk neergelegd voor drie dagen. Ze vragen betere werkomstandigheden. Het gaat om de grootste staking ooit van private verpleegkundigen in de VS, zegt sectororganisatie en organisator MNA.

De stakers betoogden maandag voor de ziekenhuizen. Ze droegen pancartes met onder meer de slogan ‘Patiënten boven winst’. De actie zou normaal tot donderdag duren. De ziekenhuizen bieden de volgende dagen nog zorgverlening aan, maar waarschuwen wel voor mogelijke hinder.

De verpleegkundigen klagen over een te hoge werkdruk. De ziekenhuizen werven te weinig mensen aan, en vragen tegelijk te veel geld aan de patiënt, zegt MNA.

De ziekenhuizen van hun kant zeggen dat ze een loonsverhoging van 10 à 12 procent, gespreid over drie jaar, hebben voorgesteld, maar dat dat niet zou volstaan voor de vakbonden.