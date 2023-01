Grootste protesten sinds meer dan een maand in Iran

In Iran vonden afgelopen weekend de grootste manifestaties sinds een maand plaats. Dat meldt de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War maandag in een rapport. Zondag kwamen in minstens zeventien steden mensen op straat voor de derde verjaardag van het neerhalen van een Oekraïens passagiersvliegtuig door de Iraanse Revolutionaire Garde.

De nabestaanden van de slachtoffers van de vliegtuigcrash vragen al drie jaar om gerechtigheid. Het toestel werd op 8 januari 2020 kort na het opstijgen in Teheran neergeschoten door de Iraanse luchtafweer. Alle 176 inzittenden kwamen om. In een eindrapport sprak Iran van een ‘menselijke fout’ en ging ermee akkoord om een schadevergoeding te betalen. De nabestaanden vinden echter dat de verantwoordelijken niet voldoende ter verantwoording zijn geroepen.

In Iran vinden al maanden protesten plaats tegen de regering sinds de dood van Mahsa Amini op 16 september vorig jaar na een arrestatie door de zedenpolitie, omdat ze de strenge kledingvoorschriften geschonden zou hebben. De politie treedt hard op tegen de manifestanten en heel wat mensen zijn ondertussen veroordeeld, in verschillende gevallen tot de doodstraf.

Maandag nog werden drie mannen terdoodveroordeeld voor hun betrokkenheid bij de dood van drie leden van de hulpdiensten tijdens de manifestaties, meldt het juridisch agentschap Mizan Online. Twee anderen kregen om dezelfde reden celstraffen, onder wie voetballer Amir Nasr-Azadani, die in totaal 26 jaar cel kreeg. De betrokkenen kunnen nog in beroep gaan bij het Hooggerechtshof.

Er werden nu al zeventien mensen terdoodveroordeeld vanwege de protesten. Vier van hen werden al geëxecuteerd, terwijl twee anderen hun straf bevestigd zagen door het Hooggerechtshof. Zaterdag nog werden twee mannen opgehangen. In de nacht van zondag op maandag kwamen nog tientallen mensen samen voor een gevangenis bij Teheran uit protest tegen de geplande executie van nog twee mannen. Eerder op de dag werd op sociale media aangekondigd dat de executie nakende was.

Volgens onderzoek van The New York Times gaat het om de 19-jarige Mohammed G. die terdoodveroordeeld werd voor het in brand steken van een regeringsgebouw en het verwonden van een bewaker. De 22-jarige Mohammed B. wordt ervan verdacht een politieagent te hebben aangereden.