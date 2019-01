Griekse kustwacht redt tientallen migranten in de Egeïsche Zee

De Griekse kustwacht heeft in het oosten van de Egeïsche Zee 44 migranten gered. De mensen maakten de gevaarlijke overtocht in een rubberboot. Dat meldde de kustwacht maandag in Piraeus. Ze werden in de vroege ochtenduren voor het eilandje Farmakonisi ontdekt en in veiligheid gebracht.