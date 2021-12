De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft gratie verleend aan oud-president Park Geun-hye, die momenteel een gevangenisstraf van twintig jaar uitzit wegens corruptie en machtsmisbruik. Dat heeft het ministerie van Justitie vrijdag meegedeeld. De gewezen president zal nog voor het eind van het jaar uit de gevangenis worden vrijgelaten.

Park, de eerste vrouwelijke president van Zuid-Korea, werd in 2017 afgezet na massaal protest. Ze zou haar vertrouwelinge Choi Soon-sil, die geen officiële functie bekleedde, te veel toegang verleend hebben tot regeringszaken. De twee zouden ook steekpenningen hebben aangenomen van grote bedrijven zoals Samsung.

De amnestiemaatregel wordt toegekend vanuit 'een perspectief van nationale eenheid', zo meldt het ministerie. Er is ook rekening gehouden met de gezondheidstoestand van Park. Begin dit jaar oordeelde het Hooggerechtshof in Zuid-Korea nog dat de 69-jarige politica tot 2039 vast moet blijven zitten.

