Gouverneur van Noord-Kivu omgekomen na bezoek aan front

In het offensief van de door Rwanda gesteunde M23-rebellen richting Goma, de hoofdstad van de Congolese provincie Noord-Kivu, hebben de rebellen de provinciegouverneur gedood. Tijdens een bezoek aan de frontlijn donderdag raakte de militaire gouverneur Peter Cirimwami dodelijk verwond, blijkt uit VN-documenten waaruit internationale persagentschappen citeren. Vrijdagochtend bezweek Cirimwami aan zijn verwondingen, bevestigde het leger na afloop van topoverleg dat voorgezeten werd door president Felix Tshisekedi.

Sinds begin dit jaar is de strijd tussen M23 en het Congolese regeringsleger weer opgeflakkerd, en de rebellen controleren intussen meer grondgebied dan ooit tevoren. De voorbije dagen rukten ze op tot vlak bij provinciehoofdstad Goma.

Washington, Londen en Parijs roepen hun landgenoten in de Oost-Congolese stad Goma op de stad te verlaten. In een veiligheidsalert op de site van de Amerikaanse ambassade wordt gewezen op ‘een toename in de hevigheid van de gevechten nabij Sake, in de provincie Noord-Kivu, en de waarschijnlijkheid van toegenomen onveiligheid in de regio, ook in Goma’.

Buitenlandse Zaken in Brussel raadt Belgen ter plaatse aan om ‘opnieuw te beoordelen of hun aanwezigheid in Goma noodzakelijk is, en als dat niet het geval is, de zone tijdelijk te verlaten zolang dit nog kan’, laat de overheidsdienst vrijdagavond weten aan Belga.

Vanwege het geweld kortte Tshisekedi zijn verplaatsing naar het Zwitserse Davos in: hij vloog donderdag al terug voor dringend veiligheidsoverleg.

Kinshasa vraagt een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad, maar een datum werd nog niet vastgelegd. Nog op vrijdag meldde het VN-Vluchtelingenagentschap UNHCR dat sinds begin dit jaar nog eens 400.000 mensen extra ontheemd raakten in de regio, bijna het dubbele van het aantal dat vorige week nog werd gemeld. ‘Tienduizenden ontheemden zijn naar vluchtelingenkampen rond Goma getrokken’, zegt Artsen Zonder Grenzen. ‘In de kampen rond Goma leven al meer dan 650.000 mensen in extreem onhygiënische omstandigheden, zonder geschikt onderdak en met gebrek aan alles: voedsel, water, gezondheidszorg…’

‘VN-troepen betrokken in gevechten’

De VN-missie in Congo, Monusco, meldt vrijdag dat de blauwhelmen betrokken zijn in ‘intense’ gevechten met de rebellen. ‘De snellereactie-eenheden, de elite-eenheid van Monusco, is actief betrokken bij intense gevechten, klinkt het in een persbericht. ‘De voorbije 48 uur heeft zware artillerie van Monusco beschietingen uitgevoerd op M23-posities.’

In hun offensief naar Goma veroverde M23 de voorbije weken al kleinere steden zoals Masisi en Minova. Donderdag slaagden ze erin Sake, op zowat 20 kilometer van Goma, te veroveren, melden de VN. De Congolezen beweren evenwel dat ze die aanval konden afslaan. Verschillende toegangswegen naar Goma zijn intussen al geblokkeerd, wat in de stad de vrees voor een blokkade doet ontstaan.

In 2012 slaagde M23 er al eens in om Goma te veroveren, maar na een vredesakkoord trokken ze zich niet veel later terug. Vorig jaar was er al een vrees dat de rebellen Goma zouden innemen, maar eind juli keerde de rust enigszins terug. Tegen oktober werd er weer zwaar gevochten, en eind vorig jaar werd het nog erger. VN-experts schatten dat Rwanda tussen de 3.000 en 4.000 Rwandese soldaten in het oosten van Congo heeft, ter ondersteuning van M23.