Gewapende man gearresteerd bij woning van Iraanse activiste Masih Alinejad

Eind vorige week werd in Brooklyn, New York, een man met een automatisch wapen gearresteerd die al twee dagen verdacht gedrag vertoonde aan de woning van de Iraanse activiste Masih Alinejad.

Dat meldt The New York Times.

Alinejad, vorige week nog geïnterviewd in Knack, was eerder het doelwit van een kidnappoging, waarvoor vier Iraniërs in New York in staat van beschuldiging werden gesteld.

Volgens de Times werd een 45-jarige man gearresteerd, die zich vorige week gedurende twee dagen verdacht gedragen had aan de woning van de activiste.

Donderdag had hij zijn auto voor haar woning geparkeerd en was hij meerdere uren ter plekke gebleven. Hij gluurde door de ramen en probeerde de voordeur te openen. Hij had aan het huis voedsel besteld en in zijn auto gegeten.

Later die dag werd de man aangehouden nadat hij in de buurt door een stoplicht reed. Op de achterbank van zijn auto werd een geladen AK-47 gevonden, met 66 kogels. Vrijdag werd hij officieel gearresteerd.

‘Ik kwam naar de VS om veilig te zijn’, zei Alinejad aan de krant, ‘Eerst probeerden ze me te kidnappen. En nu zie ik een man met een geladen wapen die mijn huis probeert binnen te dringen. Ik bedoel, het is choquant.’

Zij en haar familie zijn verhuisd naar een ‘veilige locatie’.