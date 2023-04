‘Gevoelige’ documenten over Britse kernonderzeeër gevonden in pub

In een pub in de Engelse stad Barrow-in-Furness zijn officiële documenten over de nucleair aangedreven duikboot HMS Anson gevonden. Het Britse ministerie van Defensie bevestigde intussen de authenticiteit van de papieren, zo meldt de krant The Sun.

De documenten lagen op de grond in een toilethokje van de pub The Furness Railway. Ze beschreven de interne werking van de onderzeeër en werden gebruikt om bemanningsleden aan te leren hoe ze bepaalde delen kunnen isoleren om er de druk te verlagen.

Onderzoek gestart

Aan The Sun benadrukt de Royal Navy dat het om algemene documenten gaat die geen geheime informatie bevatten. Volgens de krant was op de papieren wel aangeduid dat ze ‘gevoelig’ waren.

Niet ver de pub ligt de scheepswerf BAE Systems, waar HMS Anson werd gebouwd. De kernonderzeeër van de Astute-klasse, gewapend met torpedo’s en kruisraketten en met een prijskaartje van 1,3 miljard pond, vertrok er midden februari voor haar eerste proeven op zee. De Royal Navy zegt de situatie ernstig te nemen en is een onderzoek gestart.