Voormalig Brits stafchef Richard Barrons ziet door de coronacrisis een strategisch onzekere wereld ontstaan.

Generaal Sir Richard Barrons (61) was tot aan zijn pensioen in 2016 een van de zes stafchefs van de Britse strijdkrachten. Hij had de leiding over operaties in Bosnië, Kosovo, Noord-Ierland, Irak en Afghanistan en geldt als een autoriteit op het vlak van militaire innovaties. Sir Richard, maakt u zich grote zorgen? Richard Barrons: Ja, de coronacrisis heeft een enorme impact op de veiligheid en de welvaart in Europa. China trekt de wereldmacht naar zich toe, de VS trekken zich terug. Het zou tot een ernstig conflict kunnen komen tussen China en de VS. Verwacht u een oorlog? Barrons: Ik hoop in ieder geval dat alles wordt gedaan om dat te vermijden. Washington en Peking geven elkaar de schuld van de coronacrisis. Europa kan niet passief toekijken als het conflict escaleert. Strategisch is alles heel onzeker. Wat bedoelt u? Barrons: Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid voelen we dat de wereldbevolking groeit, ze verstedelijkt en wordt welvarender. De internationale conflicten over water, grondstoffen en energie zullen toenemen. En dan is er nog de klimaatverandering. Als de zeespiegel met een meter stijgt, worden 700 miljoen mensen in hun bestaan bedreigd. Ook de arbeidsmarkt verandert? Barrons: Ja. Ik vrees voor een enorme sociale ontwrichting. Ook goed opgeleide werknemers zullen worden vervangen door machines, die sneller, beter en goedkoper zijn. Wat is een mogelijk scenario? Barrons: Door aanhoudende droogte of gebrek aan water kan een humanitaire catastrofe ontstaan, waardoor gewapende conflicten en nooit geziene vluchtelingenstromen op gang komen. Is de NAVO daarop voorbereid? Barrons: Nee. Oorlogen zullen niet meer worden gevoerd met conventionele strijdkrachten, maar met precisieraketten en kruisraketten met kernkoppen. Die zijn veel goedkoper dan een vliegdekschip of een modern jachtvliegtuig en je kunt het aantal slachtoffers verhogen zonder je eigen soldaten bloot te stellen aan gevaar. Men zal het dagelijkse leven van de vijand saboteren: watertoevoer, telecommunicatie, overheidsadministratie, distributiecentra voor supermarkten... Hoe ziet het leger van de toekomst eruit? Barrons: Door de digitalisering zullen legers veel minder personeel en dure wapens nodig hebben, omdat er versterking is door onbemande en autonome systemen. Veel Europese landen besteden tot de helft van hun defensie-uitgaven aan pensioenen. Robots hebben geen recht op een pensioen of vakantie, ze hoeven niet naar het ziekenhuis en ze vervelen zich niet als ze geen dienst hebben. Af en toe een software-update volstaat. Maar daarvoor moet je miljarden uitgeven aan onderzoek. Barrons: Niet noodzakelijk. Innovaties ontstaan niet langer alleen binnen het leger, maar door samenwerking met bedrijven, zoals Google. Zij hebben meer geld, meer mogelijkheden en lopen meestal minder gevaar dan strijdkrachten. Samenwerken met bedrijven wordt noodzakelijk. Maar daarvoor moeten we eeuwenoude structuren en denkwijzen overboord gooien. En dat wordt wellicht de grootste uitdaging.