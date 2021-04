In de tweede week van het proces tegen Derek Chauvin, de politieagent die terecht staat voor de moord op George Floyd, stond de vraag centraal hoe Floyd precies gestorven was. 'Een laag zuurstofgehalte' veroorzaakt door ademhalingsmoeilijkheden, aldus een longarts die door de aanklager werd opgeroepen.

Longspecialist Martin Tobin, die door de aanklager als getuige was aangeroepen, verklaarde dat een combinatie van factoren tijdens de arrestatie tot de dood van Floyd heeft geleid. 'George Floyd werd tegen het asfalt gedrukt, wat ervoor zorgt dat zijn borst niet kan uitzetten.' Ook de houding waarin Floyd geboeid werd, belemmerde hem om voldoende adem te kunnen halen. 'Bij elke ademhaling die hij neemt, moet hij vechten tegen het asfalt, moet hij vechten tegen het lage niveau van lucht dat hij naar binnen zuigt.'

De dood van George Floyd is te wijten aan 'een laag zuurstofgehalte' veroorzaakt door ademhalingsmoeilijkheden, 'waardoor zijn hersenen beschadigd raakten en een ritmestoornis ontstond die een hartstilstand tot gevolg had', besloot Tobin.

De longspecialist lijkt daarmee meer geloofwaardigheid te geven aan de these van de aanklager, die had gesteld dat George Floyd stierf als gevolg van de druk die Derek Chauvin op zijn lichaam uitoefende. Het gebruik van fentanyl speelde 'geen rol' bij het overlijden, zo stelde Tobin nog.

Twijfel

De advocaten van Chauvin zetten afgelopen week sterk in op het feit dat er bij de autopsie sporen van fentanyl en methamfetamine in het lichaam van Floyd werden gevonden en dat Floyd hartpatiënt was. Volgens de verdediging zouden die feiten tezamen voor de dood van Floyd gezorgd hebben, niet het feit dat Chauvin Floyd bijna negen minuten in een nekklem hield.

Maar getuigen van de aanklagers maakten korte metten met die analyse. Na de getuigenis van Tobin op donderdag spraken vrijdag twee medische specialisten. Vrijdag sprak eerst Lindsey Thomas, forensisch patholoog die meer dan 5000 autopsies heeft gedaan in haar carrière, getuigde dat Floyd overleed aan verstikking. In antwoord op vragen van de verdediging over of de drugs of het hartprobleem leidden tot Floyds dood, antwoordde Thomas: 'Er is geen bewijs dat suggereert dat hij die nacht zou zijn overleden, behalve de interacties met de politieagenten.'

Context

Een van de redenen dat de verdediging zo sterk in zet op de drugs die gevonden werden in het lichaam van Floyd, is dat de medische examinator van Hennepin County (het regionale bestuur waar de stad Minnesota onder valt) Andrew Baker, die de autopsie op Floyd uitvoerde, in een eerder rapport had gemeld dat de dosis fentanyl in het lichaam van Floyd 'onder normale omstandigheden' de doodsoorzaak had kunnen zijn.

Maar in zijn getuigenis vrijdag verduidelijkte Baker wat hij daarmee bedoelde: 'Als hij was gevonden terwijl hij alleen thuis was zonder enig bewijs van trauma' zou de fentanyl mogelijk als doodsoorzaak kunnen gelden. 'Maar drugconcentraties [als doodsoorzaak] zijn zeer afhankelijk van de context', aldus Baker.

Experten Tobin, Thomas en Baker oordeelde allemaal dat Floyd zonder de interventie van Derek Chauvin waarschijnlijk niet zou zijn overleden. Baker noteerde de doodsoorzaak op het autopsierapport daarom als moord, waarvoor Chauvin nu terechtstaat.

Op maandag gaat het proces verder. Dan roept de verdediging zijn getuigen op.

