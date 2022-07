Gazprom zal verplichtingen tegenover leveranciers volledig nakomen, zegt Poetin

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom zal zijn verlichtingen tegenover zijn leveranciers volledig nakomen. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin dinsdagavond gezegd op een persconferentie na de drielandentop in de Iraanse hoofdstad Teheran.

‘Gazprom heeft zijn verplichtingen nagekomen, blijft die nakomen en zal zijn verplichtingen volledig nakomen’, benadrukte Poetin dinsdagavond. Het Russische staatsgasbedrijf heeft de voorbije weken wel de gasleveringen via de pijpleiding Nord Stream 1 met 60 procent verminderd.

Tegelijk waarschuwde de Russische president voor een vermindering van de Russische gasvoorziening via Nord Stream 1 aan Europa, meldt het Russische staatspersagentschap Tass. Gazprom is verantwoordelijk voor de leveringen aan het buitenland en verklaarde eerder al dat het heropstarten van Nord Stream 1 van anderen afhangt. Het staatsgasbedrijf vroeg eerder aan het Duitse Siemens om een turbine die essentieel zou zijn voor het functioneren van een van de gascompressiestations van de pijpleiding en die in Canada hersteld werd, terug te geven.

Ook Poetin verwees volgens Tass naar die turbine die in Canada hersteld wordt. Als die niet snel naar Rusland terugkeert, kan Moskou de stroomcapaciteit via Nord Stream 1 vanaf eind juli aanzienlijk dalen, aldus de Russische president dinsdagavond in Teheran. De Europese Commissie stelt vandaag/woensdag haar gasnoodplan voor en gaat daarbij uit van het worstcasescenario, namelijk dat Rusland helemaal geen gas meer levert aan Europa.