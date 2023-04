G7 roept strijdende partijen in Soedan op tot wapenstilstand en dialoog

De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen hebben de strijdende partijen in Soedan opgeroepen om onmiddellijk de wapens neer te leggen en een dialoog op te starten.

De gevechten tussen het Soedanese leger en ’s lands grootste paramilitaire groepering ‘bedreigen de veiligheid van de Soedanese burgers en ondermijnen de inspanningen om de democratische overgang in Soedan te bewerkstelligen’, klonk het in de slotverklaring van de G7-bijeenkomst, die dinsdag in het Japanse Karuizawa werd afgesloten.

‘We roepen de partijen op om de vijandelijkheden onmiddellijk en zonder voorafgaande voorwaarden te staken. En we roepen alle actoren op om af te zien van geweld, terug te keren naar de onderhandelingstafel en actief stappen te ondernemen om de spanningen te verminderen en de veiligheid van alle burgers, inclusief het diplomatiek en humanitair personeel, te waarborgen’, aldus de deelnemers.

De G7-groep omvat naast Japan, dat momenteel het voorzitterschap verzekert, nog Duitsland, Frankrijk, Italië, Canada, de VS en Groot-Brittannië.

Machtsstrijd

De voorbije drie dagen zijn er meer dan 180 mensen gedood en 1.800 gewonden gevallen in de machtsstrijd tussen twee Soedanese generaals. Dat meldt de chef van de VN-missie in Soedan, Volker Perthes.

‘De situatie is zeer veranderlijk. Het is moeilijk te beoordelen in welke richting de balans verschuift’, verklaarde Perthes vanuit Khartoem nadat de VN de situatie bespraken achter gesloten deuren. De voorbije dagen is in Soedan het lang aanslepende conflict tussen legerleider Abdel Fattah al-Burhane en generaal Mohamed Hamdane Daglo, aanvoerder van de paramilitaire groep RSF (Rapid Support Forces), geëscaleerd.

De strijdkrachten van beide kampen maken in de hoofdstad Khartoem gebruik van zware artillerie, tanks en luchtaanvallen. Verwacht wordt dat door de aanhoudende gevechten in dichtbevolkte stadswijken de dodentol nog verder zal oplopen.