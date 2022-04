In Frankrijk zijn enkele duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen extreemrechts. Met hun actie willen ze hun ongenoegen uiten over het feit dat de extreemrechtse kandidate Marine Le Pen doorgaat naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. De protesten vonden plaats in Parijs en in een dertigtal andere Franse steden.

'We zijn hier om nee te zeggen tegen extreemrechts, voor de samenleving, de vrijheden, maar ook voor het klimaat. Het zou een zware achteruitgang zijn als die aan de macht zou komen', zei Jean-François Julliard, directeur-generaal van Greenpeace Frankrijk voor het vertrek van de manifestatie aan de place de la Nation in Parijs.

Liga voor Mensenrechten, SOS Racisme, CGT, Syndicaat van de Rechtspraak... in totaal riepen zo'n dertig organisaties en vakbonden op tot de acties. De autoriteiten verwachtten ongeveer 15.000 mensen, waarvan 3.000 à 4.000 in Parijs.

'Zeer antidemocratisch'

Marine Le Pen neemt het op 24 april in de tweede ronde van de verkiezingen op tegen zittend president Emmanuel Macron. Tijdens de eerste ronde van de verkiezingen afgelopen weekend moest Le Pen de duimen leggen tegen de zittende president: hij kon bijna 28 procent van de kiezers overtuigen, Le Pen kreeg ruim 23 procent van de stemmen.

Le Pen, die eerder op de ochtend in Saint-Rémy-sur-Avre (Eure-et-Loir) met de pers sprak, is van mening dat demonstreren tegen de uitslag van een verkiezing 'zeer antidemocratisch' is. 'Ik denk dat de Fransen het onaangenaam vinden om te zien hoe hun keuze op straat wordt uitgedaagd, door middel van demonstraties', aldus nog Le Pen.

