Franse troepen na ruim negen jaar weg uit Mali

Frankrijk heeft na ruim negen jaar zijn laatste troepen teruggetrokken uit Mali. Operatie Barkhane moest de opmars van jihadisten in het instabiele land in de Sahel tegengaan, maar dat is schromelijk mislukt. Bovendien kwamen sinds 2013 zeker vijftig Franse militairen om in het land, onder meer door aanslagen van terreurgroepen gelieerd aan al-Qaeda en Islamitische Staat.

De laatste Franse militaire eenheid ging aan het begin van de middag de grens met Niger over, meldt het ministerie van Defensie in Parijs. De zeggenschap over de basis in Gao waar de Fransen waren gelegerd, is overgedragen aan de Malinese strijdkrachten. Het vertrek waar de regering van Mali al langer op aandrong was in februari aangekondigd. De operatie in Mali maakt volgens de Franse president Emmanuel Macron plaats voor een internationale missie in de Sahel-regio waarvan het Franse leger vanuit Niger de ruggengraat moet vormen.

Staatsgrepen in Mali, Tsjaad en Burkina Faso hebben de banden van Parijs met deze voormalige Franse koloniën verzwakt. Rusland speelt hierop in door zijn invloed te vergroten, onder meer door de inzet van het huurleger van de Wagner Group. Nog wel actief in Mali is de VN-missie Minusma. De VN-Veiligheidsraad verlengde de militaire missie onlangs met een jaar.

De missie in het arme West-Afrikaanse land is de grootste en gevaarlijkste missie van de Verenigde Naties en bestaat uit bijna 14.000 blauwhelmen.