Ook de Franse regering breekt zich het hoofd over het lot van minderjarige IS-kinderen.

Frankrijk zag in Europa de meeste landgenoten naar het kalifaat afreizen, meer dan 1300 in totaal. Op dit moment houden de Koerden 450 Franse Syrië- en Irakgangers vast in detentiekampen. President Emmanuel Macron vindt dat zij in Bagdad berecht moeten worden. Maar hij zit in zijn maag met de 120 kinderen onder hen: per geval wil hij bekijken of zij gerepatrieerd kunnen worden, bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn of wees. Er zijn er inmiddels 27 teruggehaald.

...