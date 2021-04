Er zullen geen vluchten meer kunnen plaatsvinden tussen twee Franse steden, wanneer er een treinverbinding bestaat waarmee het traject op minder dan 2,5 uur kan worden afgelegd.

Door de maatregel zouden vanuit Parijs geen vluchten naar Nantes, Lyon of Bordeaux kunnen vertrekken. Het wetsvoorstel, dat deel uitmaakt van een klimaatwet, bekrachtigt eigenlijk de huidige regeling. De Franse regering had in mei 2020 namelijk beloofd om Air France financieel te steunen, op voorwaarde dat die binnenlandse verbindingen werden afgeschaft. Door de wet wordt het nu ook voor andere luchtvaartmaatschappijen onmogelijk om die leemte in te vullen.

Aan de stemming ging een fel debat vooraf. Vooral verkozenen in het zuidwesten van het land hadden kritiek op de beperking. De vliegtuigbouwer Airbus (in Toulouse) en heel wat toeleveranciers hebben zich namelijk in die regio gevestigd. Ze vrezen dat de maatregel heel wat jobs zal kosten.

Ecologisten wilden dan weer dat de drempel van 2,5 uur werd opgetrokken naar 4 uur. Ze wijzen erop dat de vervuilende verbindingen Parijs-Nice, Parijs-Toulouse en Parijs-Marseille wel nog kunnen blijven bestaan. Maar volgens de Franse minister van Transport Jean-Baptiste Djebbari dreigt een limiet van 4 uur regio's als het Centraal-Massief te isoleren. 'Dat zou zeer onrechtvaardig zijn op het vlak van billijkheid tussen de gebieden.'

