Frankrijk weigert asiel voor 123 van 234 migranten op Ocean Viking

Frankrijk wil zo’n 123 migranten die gered zijn met het schip Ocean Viking, of meer dan de helft van de 234, niet op het Franse grondgebied toelaten.

Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt, een week nadat het schip is aangemeerd in de haven van Toulon.

Van de opvarenden werden 189 personen ondervraagd door de Franse asieldiensten, die 123 negatieve adviezen uitbrachten over hun asielaanvraag. Voor 66 migranten werd de asielaanvraag wél positief onthaald. Zij kunnen worden overgedragen aan de elf andere Europese landen die zich kandidaat hebben gesteld om vluchtelingen op te vangen, aldus de mededeling van het ministerie.

Op het ngo-schip zaten ook een 40-tal niet-begeleide minderjarigen die door de sociale diensten werden opgevangen in hotels in de buurt. Franse media berichten vrijdag dat ongeveer de helft van hen intussen is verdwenen uit hun opvanglocatie.