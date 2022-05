Finse en Zweedse ambassadeurs overhandigen verzoek tot lidmaatschap aan NAVO-topman

De Finse en Zweedse ambassadeurs bij de NAVO, Klaus Korhonen en Axel Wernhoff, hebben woensdagochtend het verzoek van hun landen om NAVO-lid te worden, overgemaakt aan de secretaris-generaal van de verdragsorganisatie, Jens Stoltenberg. Dat was live te volgen op de website van de alliantie.

De NAVO-baas ontving de ambassadeurs in het hoofdkwartier van de verdragsorganisatie in Brussel. Stoltenberg bedankte beide landen voor hun verzoek om lid te worden van de alliantie. ‘Dit is een goede dag, op een kritiek moment voor onze veiligheid’, zei Stoltenberg, nadat hij de brieven van beide ambassadeurs in ontvangst had genomen. ‘Elk land heeft het recht zijn eigen pad te kiezen. Jullie hebben dat gedaan na een grondig democratisch proces.’

Volgens de NAVO-baas zijn Finland en Zweden de meest naaste partners van de verdragsorganisatie. ‘Jullie lidmaatschap zou onze gezamenlijke veiligheid verhogen’, zei hij. Hij sprak ook van ‘historische stappen’ die beide landen hebben ondernomen. Stoltenberg hoopt dat het toetredingsproces snel afgerond kan worden. EU-landen Finland en Zweden zijn al nauwe partners van de NAVO, maar genieten momenteel niet van de collectieve bescherming die artikel 5 van de verdragsorganisatie biedt.

Dat artikel van het Noord-Atlantisch Verdrag, de hoeksteen van de alliantie, bepaalt dat een aanval op een lidstaat wordt beschouwd als een aanval op alle lidstaten. Met hun verzoek tot NAVO-lidmaatschap maken beide landen een einde aan hun jarenlange neutraliteit. Hun kandidatuur komt er vanwege de Russische inval in Oekraïne.

Alle huidige 30 NAVO-lidstaten moeten instemmen met de kandidaturen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan had al laten weten voorbehoud te hebben bij het Finse en Zweedse lidmaatschap. Later deze week vindt nog diplomatiek overleg plaats tussen beide kandidaat-lidstaten en Turkije.