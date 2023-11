FBI legt beslag op telefoons burgemeester New York, in onderzoek naar Turks campagnegeld

Maandag nam de FBI twee telefoons en een iPad van Eric Adams in beslag. Adams, de burgemeester van New York, heeft de apparaten intussen teruggekregen. Eerder doorzocht de FBI het huis van de voornaamste fundraiser van de campagne van Adams.

Bij dat eerdere onderzoek van het huis van fundraiser Brianna Suggs werden twee laptops, drie iPhones en een map met hoofding ‘Eric Adams’ in beslag genomen.

De speurders proberen te achterhalen of de wetten op kiesfinanciering overtreden zijn door schenkingen van de Turkse regering of door Turken, of door een bouwbedrijf uit Brooklyn dat door Turken werd opgericht. De vraag is onder meer of Adams in ruil van de campagnegelden wederdiensten heeft geboden aan Turkije, aan Turken of aan het bouwbedrijf.

Adams, een gewezen politieman en de gewezen bestuurder van de wijk Brooklyn, verklaarde dat hij zijn volle medewerking geeft aan het onderzoek, en zelfs preventief een onregelmatigheid heeft gesignaleerd.

Adams (63) werd in 2022 als gematigde, centrumrechtse Democraat burgemeester van New York. Zijn programma probeerde law and order en sociale programma’s te verzoenen. Dat werd een tijdje aanzien als een mogelijke koers voor de nationale Democratische partij.

De voorbije maanden werd hij een vooraanstaand criticus van de migratiepolitiek van zijn partijgenoot president Biden.