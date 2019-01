FBI ging na of Trump 'voor Rusland werkte'

Het FB-onderzoek smolt vrij snel samen met het door speciaal procureur Robert Mueller geopende onderzoek naar veronderstelde 'collusie' tussen Moskou en het campagneteam van Trump tijdens de campagne van 2016 voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Of het FBI-onderzoek iets opgeleverd heeft, weet de krant niet.

Het onderzoek werd opgestart nadat Trump in mei 2017 FBI-directeur James Comey had ontslagen, schrijft de NYT. Het onderzoek zou twee luiken hebben gehad: contraspionage en misdaad. Steeds volgens de krant had de FBI in 2016 'vermoedens' van banden tussen Trump en Rusland.

Maar tot een onderzoek hierover kwam het dus pas nadat Trump de FBI-baas de laan had uitgestuurd. Trump ontkent alle aantijgingen van samenwerking met Rusland en geeft regelmatig af op het onderzoek van 'heksenjager' Mueller. Het onderzoek naar 'Russiagate' heeft, gegeven de duur en omvang van het onderzoek, tot nu toe niet veel substantieels opgeleverd.