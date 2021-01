Volgens FBI-directeur Christopher Wray zijn er online verontrustende conversaties opgevangen waarin onder andere werd opgeroepen tot gewapende protesten, zo zei hij donderdag in Washington. De uitlatingen worden nu geanalyseerd en onderzocht op hun werkelijke dreigingspotentieel.

'We zijn bezorgd over het mogelijk geweld tijdens de verschillende protesten en bijeenkomsten die de komende dagen hier in DC en voor parlementsgebouwen in de Verenigde Staten gepland staan', aldus Wray.

Er zijn inmiddels al ruim 200 verdachten geïdentificeerd die mogelijk acties plannen naar het voorbeeld van de rellen aan het Capitool enkele dagen geleden. Wray had meteen ook een boodschap voor de potentiële onruststokers. 'We weten wie je bent', klonk het.

Aanhangers van uittredend president Donald Trump hebben vorige week woensdag de zetel van het Congres in de hoofdstad Washington bestormd. De veiligheidstroepen waren niet opgewassen tegen die aanval en de relschoppers slaagden erin tot diep in het gebouw door te dringen. Bij de rellen kwamen vijf mensen om het leven. Er zijn inmiddels volgens Wray meer dan 100 personen opgepakt in verband met het geweld aan het Capitool en het onderzoek is nog verre van afgerond.

