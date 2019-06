Stephan E, de 45-jarige verdachte van de moord op de Duitse christendemocratische politicus Walter Lübcke, heeft de feiten toegegeven. Dat stelden Duitse parlementsleden woensdag na een speciale vergadering van de commissie Binnenlandse Zaken.

De 65-jarige Lübcke werd op 2 juni rond 00.30 uur zwaargewond aangetroffen op het terras van zijn woning in Wolfhagen-Istha. Hij was van dichtbij door het hoofd geschoten en stierf kort daarna.

Sinds 2009 leidde de CDU-politicus in Kassel een bestuurs­orgaan dat tussen de deelstaat en de gemeente staat. Hij was in die functie verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers, en steunde het beleid terzake van bondskanselier Angela Merkel. Hij kreeg daarvoor doodsbedreigingen.

Volgens de speurders had Stephan E extreemrechtse motieven voor de moord. Hij werd medio juni opgepakt in Kassel. Zijn arrestatie gebeurde op basis van een DNA-overeenkomst.