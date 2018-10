Extreemrechtse Jair Bolsonaro verkozen tot president van Brazilië

Zijn tegenkandidaat Fernando Haddad van de Arbeiderspartij strandt op 44,5 procent. Bolsonaro was de favoriet en lag ook in de peilingen al voorop.

De voormalige 63-jarige legerkapitein zal zijn functie op 1 januari opnemen, als opvolger van Michel Temer. De campagne van de presidentsverkiezingen verliep gespannen, het land is erg verdeeld. Bolsonaro is immers een omstreden figuur, hij wordt ook 'de Braziliaanse Trump' genoemd.

In het verleden sprak hij al zijn bewondering uit voor het militaire regime dat Brazilië tot midden de jaren tachtig bestuurde. Daarnaast shockeerde Bolsonaro met vrouwonvriendelijke, racistische en homofobe uitspraken. Maar zijn discours van 'law and order' slaat blijkbaar aan bij de gemiddelde Braziliaan, die genoeg heeft van het geweld, de corruptie en economische problemen in het land.

Bovendien kwam de Arbeiderspartij verzwakt op het toneel. De populaire Lula da Silva zit immers in de gevangenis op becshuldiging van corruptie en mocht zich niet verkiesbaar stellen. De weinig charismatische Haddad, oud-burgemeester van Sao Paulo, werd aangeduid als lijsttrekker voor links.

Brazilië heeft stemplicht, bijna 147 miljoen mensen brachten zondag hun stem uit. Volgens waarnemers verliep de stembusslag normaal en waren er geen grote incidenten.