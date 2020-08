De Zweedse politie heeft vrijdag verhinderd dat Rasmus Paludan, leider van een islamofobe partij in Denemarken, het land zou binnenkomen. De agenten deelden hem mee dat hij de komende twee jaar niet welkom is in het land wegens 'bedreiging van de fundamentele belangen van de samenleving'.

Paludan, advocaat en Youtuber, is de stichter van Stram Kurs (Harde Lijn), een extreemrechtse partij zonder vertegenwoordiging in het Deense parlement. De partij ijvert voor de deportatie van alle moslims, en Paludan zelf provoceert regelmatig met koranverbrandingen. In juni werd hij veroordeeld tot drie maanden cel wegens racisme.

Paludan werd tegengehouden op de brug tussen Kopenhagen (Denemarken) en Malmö (Zweden). De politie in Malmö had aanvragen voor een anti-islambetoging geweigerd en vermoedde dat Paludan dat verbod niet zou respecteren. Er was onder meer opgeroepen om de koran te verbranden tijdens de actie. Volgens de politie kon de veiligheid niet gegarandeerd worden.

Toch doken aanhangers van Paludan in de loop van dag op in het centrum van Malmö. De politie pakte drie van hen op wegens aanzetten tot haat, zo melden lokale media.

Later op de avond werd het onrustig in de stad, toen bleek dat het toch tot koranverbrandingen was gekomen. Er ontstonden rellen met tegenbetogers, waarbij de relschoppers zich tegen de politie keerden.

