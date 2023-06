Extreemrechts AfD wint voor eerst bestuursmandaat

De extreemrechtse Duitse partij Alternative für Deutschland (AfD) heeft zondag de tweede ronde van een lokale verkiezing in een district in deelstaat Thüringen gewonnen. De partij verovert haar eerste bestuursmandaat in Duitsland, tien jaar na haar oprichting.

In Sonneberg, een district met ongeveer 57.000 inwoners, won AfD-kandidaat Robert Sesselmann het van huidig districtbestuurder Jürgen Köpper van de centrumrechtse CDU. Hij krijgt een mandaat van zes jaar. Op basis van voorlopige resultaten haalde Sesselmann 52,8 procent van de stemmen binnen, tegenover 47,2 procent voor Köpper, terwijl die steun kreeg van een alliantie van partijen. In de eerste ronde twee weken geleden strandde Sesselmann op enkele procentpunten van een zege.

De andere partijen, sociaaldemocraten, groenen, liberalen en extreemlinks hadden zich intussen achter de CDU-kandidaat geschaard.

Hoewel het om een van de kleinste districten van Duitsland gaat, heeft de doorbraak van AfD veel critici gealarmeerd. Ze noemen de partij xenofoob en antidemocratisch. De Duitse inlichtingendienst beschouwt de AfD-afdeling in Thüringen en zijn controversiële leider Björn Höcke als gekende extreemrechtse extremisten.

Zowat 48.000 mensen mochten hun stem uitbrengen.