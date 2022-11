Exitpolls Israël: rechts blok van Netanyahu aan de leiding

De rechts-conservatieve Likoed-partij van oppositieleider Benjamin Netanyahu is volgens exitpolls als grootste partij uit de Israëlische parlementsverkiezingen gekomen.

Likoed zou 30 of 31 van de 120 zetels in de Knesset halen. De Toekomstpartij van uittredend premier Jair Lapid zou als tweede eindigen met 24 zetels.

Het rechts-religieuze blok rond Netanyahu zou, als de exitpolls bewaarheid worden, een krappe meerderheid van 61 of 62 zetels halen.

Het ging om de vijfde stembusslag in amper 3,5 jaar. Volgens de centrale kiescommissie lag de opkomst rond de 66 procent – het hoogste cijfer sinds 1999. Eerdere verkiezingen hebben echter geleerd dat het totaalplaatje nog kan verschuiven wanneer alle stemmen geteld zijn.

De definitieve uitslag zal pas over enkele dagen bekend zijn.

Netanyahu hoopt een politieke comeback te maken na meer dan een jaar oppositie te hebben gevoerd. De huidige regeringscoalitie bestaat uit zowel linkse als rechtse partijen, die vooral zijn verenigd in hun afkeer van de voormalige premier. Die anti-Netanyahu-coalitie verloor eerder dit jaar haar nipte meerderheid in het parlement en slaagde er niet in die terug te krijgen.

De inmiddels 73-jarige Netanyahu was in de jaren 90 al premier en later ook tussen 2009 en vorig jaar. Het leverde hem de titel op van langstzittende premier in de geschiedenis van Israël. Hij is ook al jaren verwikkeld in meerdere corruptiezaken. Aanhangers zien dat als een heksenjacht. Volgens hen is Netanyahu de enige leider die voor politieke stabiliteit kan zorgen.