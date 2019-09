Dat blijkt uit de eerste exitpolls, zo berichten lokale media. Likoed kan volgens de exitpolls rekenen op 31 tot 33 zetels , terwijl Blauw-Wit tussen de 31 en 34 zitjes binnenhaalt. Om een meerderheid te vormen zijn minstens 61 van de 120 zetels nodig.

Volgens lokale media wordt de regeringsvorming met deze resultaten niet voor de hand liggend. Een rechts blok met naast de conservatieve Likoed-partij ook de Yamina-lijst van de voormalige minister van Justitie Ayelet Shaked en de ultrareligieuze partijen, komt uit op 54 tot 57 mandaten.

Het centrumlinkse kamp met Blauw-Wit, de Arbeidspartij, de Democratische Alliantie en de Palestijnse partijen, raakt met 54 tot 58 ook niet aan een meerderheid.

Avigdor Lieberman, leider van de partij Jisrael Beeténoe die cruciaal wordt geacht voor een meerderheid in het Israëlische parlement, heeft dinsdagavond opgeroepen tot een regering van nationale eenheid.

'Er is slechts één optie voor ons en dat is de vorming van een brede, liberale regering van nationale eenheid, bestaande uit Jisrael Beeténoe, Likoed en wit-blauw', zei hij na de publicatie van de exitpolls.

