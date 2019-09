De laatste prognoses van de televisiestations in Israël spreken van een lichte voorsprong voor het blok rond Blauw-Wit. De aanhang voor Likoed slinkt. Het verschil blijft echter minimiem, waardoor de beslissende stem bij de ultrarechtse Avigdor Lieberman zou liggen.

Volgens een van de zenders zou het rechtse blok rond Likoed slechts 53 van de 120 zetels halen, tegen 59 voor het blok rond Blauw-Wit. Andere zenders houden het verschil op 55-57. De nummer drie is de Verenigde Arabische Lijst, met 15 zetels. De ultrarechtse partij van Lieberman zou tussen de acht à tien zetels halen.

Lieberman heeft dinsdagavond al opgeroepen tot een regering van nationale eenheid. 'Er is slechts één optie voor ons en dat is de vorming van een brede, liberale regering van nationale eenheid, bestaande uit Jisrael Beeténoe, Likoed en wit-blauw', zei hij na de publicatie van de exitpolls.

Lees ook: De verkiezingen in Israël in september worden een referendum over Netanyahu zelf