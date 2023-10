Ex-vicepresident Mike Pence stopt presidentscampagne: ‘Niet het geschikte moment’

In de Verenigde Staten trekt de Republikein en oud-vicepresident Mike Pence zich terug als kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2024. Dat heeft hij zaterdag aangekondigd in de marge van een bijeenkomst van de Republikeins-Joodse Coalitie (RJC) in Las Vegas.

‘Ik kom jullie zeggen dat het me duidelijk is geworden, dit is niet het geschikte moment voor mij. Na rijp beraad en gebeden heb ik besloten om mijn campagne voor het presidentschap op te schorten’, verklaarde Pence. Hij stelde ook dat hij vooraf al wist dat het een moeilijke strijd zou zijn en zei ‘geen spijt te hebben’ van zijn kandidatuur.

De 64-jarige Republikein, een evangelisch christen en felle tegenstander van abortus, was van 2017 tot 2021 de vicepresident van Donald Trump, die zelf ook opnieuw meedingt naar de Republikeinse nominatie voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Pence had Trump als diens running mate geholpen om tijdens de presidentiële campagne van 2016 de religieuze rechterzijde te veroveren. Na jaren van onwankelbare loyaliteit veranderde hij echter van toon in de aanloop naar de aanval op het Capitool, die de Amerikaanse democratie op 6 januari 2021 op haar grondvesten deed daveren. Hij bekrachtige, als Senaatsvoorzitter, de verkiezing van Biden, ondanks druk van Trump om dat niet te doen. De menigte die het Capitool bestormde, scandeerde: ‘Hang Mike Pence’.

De presidentscampagne van Pence kwam nooit echt van de grond. Het werd een thema van komieken, hoe Pence voor een handvol geeuwende toeschouwers zijn campagnespeech hield. De Trumpaanhangers lusten hem nog altijd rauw, en de evangelische aanhang, die Pence naar Trump bracht, keerde niet terug naar hem.

Hoewel Pence tijdens zijn toespraak in Las Vegas niet opriep om een andere kandidaat te steunen, betekent zijn onverwacht snelle terugtrekking uit de race mogelijk een duwtje in de rug voor de vele andere concurrenten van Trump.