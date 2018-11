EVP kiest voor Manfred Weber als kandidaat-voorzitter Europese Commissie

De fractieleider van de EVP in het Europees parlement is nu dé EVP-kandidaat voor het voorzitterschap van de volgende Europese Commissie.

Hij heeft daar meteen een voetje voor op de Spitzenkandidaten van andere partijen: de EVP is al jaren de grootste fractie in de Europese wijk. De kans is dus groot dat Weber Jean-Claude Juncker mag opvolgen.

80 procent

De 46-jarige Weber is lid van de CSU, de Beierse zusterpartij van de CDU van Duits bondskanselierAngela Merkel. In 2004 raakte hij voor het eerst verkozen in het Europees Parlement. Tien jaar later schopte Weber het tot voorzitter van de fractie van de EVP.

Weber was op voorhand al de uitgesproken favoriet. Hij had onder meer de steun van Merkel, de Nederlandse CDA en de CD&V en haalde het al bij al gemakkelijk van de Finse oud-premier Alexander Stubb.

Weber kreeg donderdagochtend de voorkeur van 492 van de 619 EVP-leden die een geldige stem uitbrachten in Helsinki, goed voor bijna 80 procent.

Verliezend kandidaat Stubb feliciteerde de Duitser. 'Ik kan zeggen dat ik volledig achter onze leider voor de komende Europese verkiezingen sta. Ik denk dat hij een geweldige leider is en dat we hem voor de volle 100 procent moeten steunen.'

'Wat een bijzondere en geweldige dag,' reageerde Weber na afloop. 'Dit is niet het succes van een individu, maar van ons als partij en van onze heldere visie op de toekomst van het Europese continent.'

De kersverse Spitzenkandidat trapte meteen ook de campagne voor 2019 officieel af. 'De campagne begint hier. We kunnen een goed track record voorleggen, met onze leiders Juncker, Tajani and Tusk', zei Weber.

'Wij zijn bruggenbouwers en dichten de kloof tussen burgers en Europa. Laten we dit momentum gebruiken om naar huis te gaan, en de mensen over onze plannen voor het continent te vertellen. En dan winnen we opnieuw de meerderheid in het Europees Parlement.'

'Spitzenkandidat'

Het systeem van Spitzenkandidaten werd voor het eerst ingevoerd bij de vorige Europese verkiezingen van 2014. Elke Europese politieke partij duidt een eigen kandidaat aan voor het voorzitterschap van de Commissie, waarna het normaal aan de kandidaat van de grootste fractie in het Europees Parlement is om het dagelijks bestuur van de Europese Unie in handen te nemen.

Weber mag dan wel goede kaarten hebben, toch is het geen uitgemaakte zaak dat hij ook Commissievoorzitter wordt. Daarvoor moet hij eerst voorgedragen worden door de Europese regeringsleiders. Die werden vier jaar geleden nog voor het blok geplaatst door het Europees Parlement, dat de leiders duidelijk maakte dat het alleen groen licht zou geven voor een van de Spitzenkandidaten. Maar de chefs hebben sindsdien meermaals laten verstaan dat het aan hen is om een kandidaat voor te dragen.

Concurrentie

Ook de andere Europese partijen kiezen binnenkort hun Spitzenkandidat. Voor de sociaaldemocraten is dat na de plotse terugtrekking van Maros Sefcovic een uitgemaakte zaak: de Nederlandse Eurocommissars Frans Timmermans wordt er volgende maand op een congres in Lissabon op het schild gehesen.

Bij de groenen willen de Belgische senator Petra De Sutter, de Nederlander Bas Eickhout, de Duitse Ska Keller en de Bulgaar Atanas Schmidt één van de twee groene Spitzenkandidaten worden. Die beslissing valt eind november op een congres in Berlijn.

Aan radicaalrechtse zijde overweegt de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini een kandidatuur. Dat zou een primeur zijn voor de eurosceptici.

De liberalen stuurden in 2014 nog oud-premier Guy Verhofstadt het veld in. Ditmaal doen geruchten over een spitzenkandidatenteam de ronde, maar duidelijkheid is er nog niet, ook al omdat de precieze samenwerking met het En Marche van de Franse president Emmanuel Macron nog niet rond is. De verloving zou alvast later deze week bezegeld worden op een congres in Madrid.