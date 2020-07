Witte rook in Brussel: de Europese Raad heeft een akkoord bereikt over de meerjarenbegroting en het herstelfonds.

Na vier dagen en vier nachten onderhandelen hebben de Europese staatshoofden en regeringsleiders dinsdagochtend vroeg een akkoord bereikt over de volgende meerjarenbegroting tot 2027 en een coronaherstelfonds, samen goed voor zowat 1.800 miljard euro. Dat meldt Europees Raadsvoorzitter Charles Michel op Twitter.

Deal! — Charles Michel (@eucopresident) July 21, 2020

De Belgische premier Sophie Wilmès nam deel aan de gesprekken. Zij verklaart: 'De duur van deze top is even uitzonderlijk als het akkoord dat daarnet is bereikt, namelijk een globaal programma van meer dan 1,800 miljard euro dat zowel een begroting van 1,074 miljard euro omvat - ondanks het vertrek van een nettobijdrager, het Verenigd Koninkrijk - als een herstelplan van 750 miljard euro. Nooit eerder in haar geschiedenis heeft de Europese Unie beslist om zo ambitieus te investeren in de toekomst. De verwachtingen waren hooggespannen, met bijna 500 miljoen burgers die hun ogen op Brussel hadden gericht. We sturen hen nu een sterk signaal.'

