Na de deal die in de Europese Raad is bereikt over de Europese meerjarenbegroting en een coronaherstelfonds - samen goed voor een astronomisch bedrag van ruim 1.800 miljard euro -, reageren verschillende Europese leiders tevreden.

Zo heeft de Nederlandse premier Mark Rutte het na afloop over een 'omvangrijk, goed pakket waarin de Nederlandse belangen geborgd zijn en waarvan Europa sterker wordt'. Rutte werd gezien als de leider van het groepje 'zuinige landen' die op de rem stonden. Voor hem moest het fonds kleiner en met minder subsidies.

Angela Merkel zegt dan weer 'heel opgelucht' te zijn dat dat de Europa lidstaten getoond hebben dat ze 'nog kunnen samenwerken'. 'In februari slaagden we er niet in, maar nu wel', aldus de Duitse bondskanselier op een persconferentie. 'Dit is een goed signaal' en 'een antwoord op de grootste crisis sinds de creatie van de EU'.

'Het is een historische omslag in ons Europa en in onze eurozone', vindt Frans president Emmanuel Macron dan weer. 'Er is een grote stap gezet', zegt hij. 'Op twee maanden tijd zijn we erin geslaagd om een consensus te bereiken.'

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft het over een ambitieus en duurzaam herstelfonds. 'Wij zijn tevreden', zegt hij. 'Het is een historisch moment voor Europa en een historisch moment voor Italië.' Volgens hem is 28 procent van de hulp - ofwel 209 miljard euro - van het noodfonds voor zijn zwaar door de coronacrisis getroffen land bestemd.

Ook Pedro Sanchez, regeringsleider van het eveneens zwaar getroffen Spanje, is blij met het 'groot akkoord voor Europa'. Hij spreekt zelfs van een 'echt Marshallplan', verwijzend naar het Amerikaanse hulpprogramma voor Europa na de Tweede Wereldoorlog.

Premier Wilmès: 'Akkoord bij een glaasje fruitsap en tasje koffie'

Belgisch premier Sophie Wilmès is tevreden met het akkoord van de Europese Raad over de volgende meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds. De deal 'is op het niveau van de Europese uitdagingen waaraan we het hoofd moeten bieden', zei ze. Bovendien is er goed naar de Belgische bezorgdheden geluisterd, aldus de premier.

'We konden deze ochtend bij een glaasje fruitsap en een tasje koffie het akkoord, de Belgische nationale feestdag en de verjaardag van de Zweedse premier vieren', grapte de Belgische premier Sophie Wilmès na afloop van de nachtelijke marathonvergadering.

De onderhandelingen hebben lang aangesleept, maar het akkoord 'is op het niveau van de Europese uitdagingen waaraan we het hoofd zullen moeten bieden', maakt Wilmès zich sterk. 'Er was een duidelijke wilskracht om te werken aan een evenwicht tussen solidariteit en verantwoordelijkheid.'

Er is ook goed naar de Belgische bezorgdheden geluisterd, vindt de premier. Zo komt er een brexitfonds van 5 miljard dat de zwaarst getroffen lidstaten en sectoren zal ondersteunen, ontvangt België uiteindelijk nog een compensatie van 200 miljoen euro voor de transitieregio's, bovenop de 2,4 miljard uit het cohesiefonds, en mag ons land 25 procent van de geïnde douanerechten behouden. Een serieuze verbetering in vergelijking met het voorstel van 10 procent, dat de Europese Commissie in 2018 nog deed.

België incasseert wel verliezen op het Gemeenschappelijk Landbouwfonds, waar serieus de schaar in is gezet. Ons land kon wel nog 100 miljoen euro extra uit de brand slepen in vergelijking met het voorstel van vrijdag. Tot slot zal België ook meebetalen aan de extra kortingen die grote nettobetalers als Nederland, Denemarken en Zweden krijgen op hun jaarlijkse bijdrage aan het Europees budget, al is nog niet duidelijk hoeveel dat precies zal kosten.

Jambon: 'Solidariteit moet samengaan met verantwoordelijkheid'

'Blij dat er, ondanks de grote tegenstellingen, een akkoord is over Europese begroting en coronaherstelfonds. Solidariteit moet samengaan met verantwoordelijkheid.' Zo reageert Vlaams minister-president Jan Jambon op het vergelijk dat dinsdagochtend werd gevonden.

De 27 EU-leiders bereikten dinsdag een akkoord over de Europese meerjarenbegroting en een coronaherstelfonds. Alles samen gaat het om een bedrag van ruim 1.800 miljard euro.

'Zo geraken we uit de crisis', zegt Jambon. 'Op onze vraag is ook een brexit-reserve van 5 miljard opgenomen.'

